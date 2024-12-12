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3警控女科長霸凌逾5成請調 新北警：調查完畢查無事實

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市警局外觀。圖／聯合報系資料照
新北市警局外觀。圖／聯合報系資料照

新北市警局3名警官向新北市議員陳情，表示在任職新北市警局訓練科時遭時任科長、現任內湖分局長蕭惠珠職場霸凌，包括要求周末加班、群組中公開批評及言語羞辱，要求蕭出面道歉。新北警表示全案經調查及召開審議後已認定職場霸凌不成立。

新北市議員劉美芳表示，接獲3名陳情人陳述在新北市警局訓練科任職時遭職場霸凌，且有許多警員選擇請調或提前退休，顯示問題早已深根固蒂。當她調查訓練科離職情況時發現該科提供的資料大幅低報，最終揭露該科21名警員中竟有11人請調或提前退休，比例遠高於正常範圍，顯示內部官僚與隱瞞問題。

劉美芳指出，調查資料顯示，自科長蕭惠珠上任後，訓練科的離職、請調、提前退休人數激增，同仁寧願請調、申請提早退休也要離開該單位，離職人數高達整個訓練科的5成以上。 對此新北市警局回應指出全案調查完畢並無霸凌事實，新北警表示本案陳情人於去年（2023年）5月提出申訴時，警察局即已受理並經外部專家、學者共同召開審議，審議結果認定不成立職場霸凌，陳情人對審議結果亦無依救濟程序向提出申訴。

新北警表示將持續關懷同仁身心狀況，及加強宣導職場霸凌防治及相關申訴機制，同時提醒主管秉持理性、包容的態度與同仁互動，以建構友善職場環境。

職場霸凌 警察 離職

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