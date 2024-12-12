影／新北傳3員警遭女科長霸凌要求道歉 當事人反駁「非事實」
新北市警局3名警官向新北市議員陳情，表示在任職新北市警局訓練科時遭時任科長、現任內湖分局長蕭惠珠職場霸凌，包括要求周末加班、群組中公開批評及言語羞辱，要求蕭出面道歉。新北警表示全案經調查及召開審議後已認定職場霸凌不成立。
劉美芳指出，陳情人3人中，A在民國2022年調任至訓練科，當時就有聽聞該科辦公室氣氛差，且有同仁感到遭職場霸凌，申請請調、退休等。調查資料顯示，自科長蕭惠珠上任後，訓練科離職、請調、提前退休人數激增，同仁寧願請調、申請提早退休也要離開該單位，離職人數高達整個訓練科的五成以上。
根據陳情人A的敘述，蕭首次見面時就告訴他「你的專長在公關工作，可以寫報告調走」，隨後便將大量無人願意承接的繁重工作交給剛到職的陳情人A，還經常在工作群組中公開責罵，要求其在周末加班。即便資料完成，蕭科長還是在群組中對其公開批評，並威脅若簡報中有錯字將被處分。最終A選擇申請調職轉往公共關係室。
另陳情人B擁有40年警界經歷的資深警員，因不堪遭蕭科長羞辱，最終憤而申請退休並轉調其他單位，避免繼續忍受屈辱。陳情人C記功嘉獎多次仍被蕭指責並強迫簽署不實紀錄表。當陳情人提出申訴時，調查小組的評議結果並未給予公正處理，反而讓霸凌行為繼續肆虐。三人希望蕭對不當行為公開道歉。
劉美芳強調，調查新北市警局訓練科離職情況，該科21名警員竟有11人請調或提前退休，比例遠高於正常範圍。「裁判、球證、旁證都是我的人 你怎麼跟我鬥？」劉美芳指出內湖母女雙屍命案，承辦員警嘲笑「你怎麼還活著」，內湖分局長就是蕭惠珠，認為是上行下效。
被指控涉嫌霸凌的蕭惠珠現已為內湖警分局長，上午透過新北市警局發表聲明說，員警指述內容與事實極度不符，她從警超過30年，認為自己相關工作態度與領導統御均可接受檢驗。
蕭說，3名聲明員警陳述意見均曾由新北市警局依程序調查處理，當時所有訓練科同仁超過20人，含自己皆均逐一接受訪談，調查結果亦曾經依程序移請調查審議委員會討論定案。是否重啟調查由警局依權責決定。但對此不實並影射家人的指控至感遺憾。
新北警對此表示，全案已調查完畢，無霸凌事實，警局表示，陳情人去年5月申訴時，警局即已受理並經外部專家、學者共同召開審議，審議結果認定不成立職場霸凌，陳情人對審議結果也未依救濟程序向提出申訴。
警局表示，對於當時未提申訴的陳情人，將依警察職場霸凌防治要點調查釐清事實，外部專家學者絕非被申訴當事人可影響決定，以利公正審議制度。後續將持續關懷同仁身心狀況及加強宣導職場霸凌防治及相關申訴機制，同時提醒各主管秉持理性、包容態度互動，建構友善職場。
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