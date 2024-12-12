影／新北傳3員警遭女科長霸凌要求道歉 當事人反駁「非事實」

新北市警局3名警官向新北市議員陳情，表示在任職新北市警局訓練科時遭時任科長、現任內湖分局長蕭惠珠職場霸凌，包括要求周末加班、群組中公開批評及言語羞辱，要求蕭出面道歉。新北警表示全案經調查及召開審議後已認定職場霸凌不成立。

劉美芳指出，陳情人3人中，A在民國2022年調任至訓練科，當時就有聽聞該科辦公室氣氛差，且有同仁感到遭職場霸凌，申請請調、退休等。調查資料顯示，自科長蕭惠珠上任後，訓練科離職、請調、提前退休人數激增，同仁寧願請調、申請提早退休也要離開該單位，離職人數高達整個訓練科的五成以上。

根據陳情人A的敘述，蕭首次見面時就告訴他「你的專長在公關工作，可以寫報告調走」，隨後便將大量無人願意承接的繁重工作交給剛到職的陳情人A，還經常在工作群組中公開責罵，要求其在周末加班。即便資料完成，蕭科長還是在群組中對其公開批評，並威脅若簡報中有錯字將被處分。最終A選擇申請調職轉往公共關係室。

另陳情人B擁有40年警界經歷的資深警員，因不堪遭蕭科長羞辱，最終憤而申請退休並轉調其他單位，避免繼續忍受屈辱。陳情人C記功嘉獎多次仍被蕭指責並強迫簽署不實紀錄表。當陳情人提出申訴時，調查小組的評議結果並未給予公正處理，反而讓霸凌行為繼續肆虐。三人希望蕭對不當行為公開道歉。

劉美芳強調，調查新北市警局訓練科離職情況，該科21名警員竟有11人請調或提前退休，比例遠高於正常範圍。「裁判、球證、旁證都是我的人 你怎麼跟我鬥？」劉美芳指出內湖母女雙屍命案，承辦員警嘲笑「你怎麼還活著」，內湖分局長就是蕭惠珠，認為是上行下效。

被指控涉嫌霸凌的蕭惠珠現已為內湖警分局長，上午透過新北市警局發表聲明說，員警指述內容與事實極度不符，她從警超過30年，認為自己相關工作態度與領導統御均可接受檢驗。

蕭說，3名聲明員警陳述意見均曾由新北市警局依程序調查處理，當時所有訓練科同仁超過20人，含自己皆均逐一接受訪談，調查結果亦曾經依程序移請調查審議委員會討論定案。是否重啟調查由警局依權責決定。但對此不實並影射家人的指控至感遺憾。

新北警對此表示，全案已調查完畢，無霸凌事實，警局表示，陳情人去年5月申訴時，警局即已受理並經外部專家、學者共同召開審議，審議結果認定不成立職場霸凌，陳情人對審議結果也未依救濟程序向提出申訴。