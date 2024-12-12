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屏東角頭「鴨頭」遭狙殺中9槍亡 檢今起訴投案槍手求處重刑

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

綽號「鴨頭」屏東陳姓角頭8月15日在高雄左營街頭遭楊姓男子槍殺，楊攜槍投案，由荷槍實彈的保大特勤員警將楊押解至橋頭地檢署。本報資料照
綽號「鴨頭」屏東陳姓角頭8月15日在高雄左營街頭遭楊姓男子槍殺，楊攜槍投案，由荷槍實彈的保大特勤員警將楊押解至橋頭地檢署。本報資料照

綽號「鴨頭」的屏東角頭陳昫豪，今年8月15日在左營某家桌遊店外遭楊姓男子持槍狙擊，身中9槍身亡；後楊男攜槍投案，稱陳欠他50萬元賭債未還，氣憤下才朝陳開槍；橋頭地檢署今依殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌提起公訴，並建請法官求處重刑。

37歲綽號「鴨頭」陳昫豪早期曾追隨毒梟南霸天林孝道，林孝道5年前因走私海洛因等毒品，被台東地檢署偵辦時，陳也在共犯名單之列，但隨林孝道被起訴、判決入獄，陳男因證據不足，得以成功脫身。

陳昫豪8月14日晚與小弟到高市左營明華一路某桌遊店，35歲楊姓槍手得知後，凌晨開車前往埋伏，15日午約近11點30分許，陳與小弟步出桌遊店到旁邊停車場，楊立即下車、朝陳連開5槍，離去後又折返補槍。

同行友人將陳送往大同醫院急救，搶救半小時不治。楊不久後帶2把手槍、48發子彈，到新莊派出所自白開槍。

陳男後來在東港一代竄起，是當地頗具威望的地方要角，妻子則是屏東崁頂鄉代會主席楊芷瑜，陳在屏東地區經營當鋪，生意不小。鴨頭的家族在南州經營私壇，活躍抖音等社群，2022年間，陳父病逝，角頭齊聚致哀，送行隊伍綿延，當時地方政要都代表致祭。

陳男家屬於9月4日舉行告別式，除了許多地方政治人物到場致意外，會場也聚集了51輛豪車、超跑，總價值約7、8億元，一字排開超過1公里十分壯觀。

檢方起訴書指出，陳男當時身中9槍，其中7處貫穿性槍傷及2處彈頭碎片所致槍傷，陳中槍倒地後，由同行友人駕車送醫，然仍因受有槍擊導致子彈射穿腰椎、左股骨幹、右手掌骨、腹主動脈、肝臟、致腹腔內大量出血等傷害，於同日12時21分許傷重不治。

楊男被法院裁定收押後，檢方延押一次，今依殺人罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪將楊男提起公訴；據了解，楊男因對犯案動機避重就輕，堅不吐實，檢方因此建請法官審酌楊男犯案手段、造成的結果及犯後態度，予以從重量刑。

綽號「鴨頭」的陳姓男子8月15日中午在高雄左營遭楊姓男子（紅圈處）當街狙擊身亡。本報資料照
綽號「鴨頭」的陳姓男子8月15日中午在高雄左營遭楊姓男子（紅圈處）當街狙擊身亡。本報資料照
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪9月4日舉行告別式，荷槍實彈的霹靂小組在現場警戒。本報資料照
屏東角頭「鴨頭」陳昫豪9月4日舉行告別式，荷槍實彈的霹靂小組在現場警戒。本報資料照
綽號「鴨頭」的屏東角頭陳昫豪本月15日午在高雄左營街頭遭楊姓槍手持槍狙殺身亡，鴨頭的妻子是屏東縣崁頂鄉代會主席楊芷瑜（右二）至殯儀館配合丈夫相驗事宜。圖／報系資料照
綽號「鴨頭」的屏東角頭陳昫豪本月15日午在高雄左營街頭遭楊姓槍手持槍狙殺身亡，鴨頭的妻子是屏東縣崁頂鄉代會主席楊芷瑜（右二）至殯儀館配合丈夫相驗事宜。圖／報系資料照
綽號「鴨頭」屏東陳姓角頭8月15日在高雄左營街頭遭楊姓男子槍殺，楊攜槍投案，由荷槍實彈的保大特勤員警將楊押解至橋頭地檢署。本報資料照
綽號「鴨頭」屏東陳姓角頭8月15日在高雄左營街頭遭楊姓男子槍殺，楊攜槍投案，由荷槍實彈的保大特勤員警將楊押解至橋頭地檢署。本報資料照

屏東 桌遊 鴨頭

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