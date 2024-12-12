京華城案本周密集提訊在押被告 檢方力拚「最快下周偵結」
北檢偵辦京華城案收尾偵結，為釐清相關金流，昨提訊民眾黨主席柯文哲，及傳喚「木可公關」李文娟，今日緊接著提訊柯的「大帳房」同時也是李的胞兄李文宗，檢方力拚偵結前，釐清柯在競選總統期間及京華城案中的有無遭外界指控的貪汙圖利及收賄。
李文宗為柯文哲辦公室主任、競選辦公室財務長、眾望基金會董事長。北檢認為，李涉京華城案、政治獻金案中，涉犯貪汙違背職務收受賄賂罪、刑法公益侵占罪、背信罪，延押獲准。
昨檢廉提訊柯文哲釐清京華城案金流，另檢察官也傳喚李文娟釐清柯在競選總統期間，木可公關販售ＫＰ聯名競選小物、募款QR code等金流，是否遭有心人士虛報、侵占。
本周檢方陸續提訊彭振聲、應曉薇、柯文哲，今天提訊李文宗應訊，明日不排除提訊第五名在押被告沈慶京，力拚在偵結前確認案間相關金流及其等供詞，全案最快下周偵結。
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