「終於知道這個世界上有壞人」 歐陽靖的媽媽資深演員譚艾珍遭詐騙

女演員歐陽靖今在臉書發文，同住台南的媽媽、資深演員譚艾珍遭詐騙，稱2個多月前市警四分局育平派出所2員警找上門，「她現在正要匯錢給詐騙集團！妳趕快聯絡她請她離開郵局！」成功制止了譚艾珍第2次的匯款，逮捕初犯車手。她說，我媽媽70歲了，現在終於知道這個世界上有壞人。

歐陽靖強調，媽媽本來不打算公開這件事，因為社會的風氣就是「檢討受害者」，尤其被詐騙的受害者更是容易受到汙名化。她說，媽媽見到前幾天的一則新聞：一對被投資詐騙了1200萬的母女，因為被嘲諷而選擇走上絕路。這讓媽媽的正義心又燃起，這次她站在同為詐騙受害人的立場想告訴大家：不是受害者太笨，是詐騙集團真的太厲害了，你我都有可能遇到！

歐陽靖指得知媽媽遭詐騙了，「我知道這件事的時候頭都昏了」。據指出，當初詐騙集團成員假冒檢察官，稱譚艾珍誤介入一齣毒品刑案，要她幫忙辦案，利用其善良與正義感，讓她一步一步踏入圈套而不自知。

歐陽靖指出，因為是協助警方秘密辦案，所以媽媽不能對任何人說，才會騙她是要去看中醫，其實根本是去匯款（媽媽以為這樣能幫忙釣魚逮到罪犯），而當車手被抓之後，那個聯繫的假檢察官立即從LINE上消失。

歐陽靖說「妳不知道檢察官不會主動聯絡嗎？那都是詐騙！」媽媽說，她沒看過這個，最近只看過投資詐騙的宣導。結果詐騙集團用上『協助辦案』這種老招欺騙單純的人，媽媽反而就上鉤了。

當歐陽靖知道譚艾珍被騙的「金額並不小」，聽完之後馬上飆淚。因為她知道媽媽賺錢不容易，一路走來看媽媽省吃儉用地過日子，平價衣服洗到爛掉都捨不得買新的…每天吃50元的素食便當，存下來的錢就拿去濟貧跟國際賑災。

歐陽靖提及，那天下午她跟感冒請假在家的新醬一起做樂高，阿嬤說要去看中醫就一如往常地出門了。然後才過不到5分鐘，突然有人來按電鈴，一看居然是兩名員警。他們劈頭就問「現在可以趕快聯絡到妳媽媽嗎？」「她現在正要匯錢給詐騙集團！妳趕快聯絡她請她離開郵局！」

她直覺認為，搞錯了吧？去匯錢給詐騙集團？媽媽是去看中醫啊。而且笑死人了⋯我媽怎麼可能被詐騙？她對投資完全沒興趣、每天都有看新聞，其他長輩用LINE傳網路謠言給她時，她還會指正對方說那是假消息。

據瞭解，譚艾珍被騙近百萬。歐陽靖說，當天育平派出所的員警在巡邏時，看到街邊一個年輕人覺得有異樣，他上前盤查，那個人就緊張到把所有事情都供出來。警方立即搜出車手的資料，上頭看到譚艾珍名字，他們以飛快的速度攔截，成功制止了第2次的匯款，真的真的非常感謝員警。