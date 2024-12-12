「殺8人不用判死」 家屬泣：你們救的是惡魔

輪胎行屋主次子陳彥翔前年縱火造成八名家人死亡，二審改判無期徒刑。圖／讀者提供 陳彥翔縱火燒死八名至親，一審認他凶殘判死；二審減為無期徒刑。聽判家屬無法接受，陳的大嫂母親林雪紅泣控高院「不要以為你們是在拯救生命有多偉大，今天的我會是明天的你們，你們救的是惡魔」。

我國未廢除死刑，但此前法院就鮮少判處死刑，即便判死，法務部也不執行。憲法法庭針對卅七名死囚聲請法規範憲法審查，雖判死刑合憲，但殺人罪必須「情節最嚴重」且刑事程序符合最嚴密正當法律程序才能處死刑，合議庭職業法官須一致決，且被告不能有精神障礙或心智缺陷，從判決到執行設下八道關卡，遭批「實質廢死」。

陳彥翔無精神問題，被害人多達八人，且是直接朝人縱火，被視為目前最符合憲法法庭允許判處死刑的案件；高院卻採用自首形式替陳減刑，引起撻伐。

死者家屬在高院外聆判後情緒激動。（中央社）

男子洪當興二○一七年駕廂型車輾斃與他打離婚訴訟妻子與律師，一、二審都判洪死刑，台南高分院更一審以洪有「自首」減為無期徒刑，改判的法官就是現今高院庭長侯廷昌。昨天判決出爐，法界稱「侯不判死，不出意料」。

林雪紅質疑，既然死刑合憲，殺八個人不用判死，「怎麼樣才會判處死刑？」侯廷昌稱陳彥翔有自首，且想向警察借槍尋短，她諷「警察難道會借他槍嗎？」，連演戲法官也會信。

林雪紅也點名法扶律師陳雨凡，陳女辯陳彥翔自首沒有浪費社會資源，但「法扶用納稅人的錢請了三位大律師免費替陳彥翔打官司、顛倒黑白，不是在浪費社會資源嗎？」

陳彥翔妻子胞姊也斥「死刑政策」，批執政者根本「德不配位」，她們的痛執政者都不會懂，憑什麼要廢死？姊妹們邊說邊哭，稱現在聽到消防車聲音會害怕，無數夜晚流淚思念最愛的親人。

陳彥翔父親陳秉成昨在新竹受訪，對判決語氣平靜表示「沒意見」。