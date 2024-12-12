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死刑釋憲後首例 縱火燒死8親人 死刑改判無期

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

新竹市正義輪胎行2022年發生8死慘案，陳家次子陳彥翔因與父母爭吵，買汽油返家縱火，導致家庭成員共8人葬身火窟，一審遭判死刑。台灣高等法院昨改判陳無期徒刑，為憲法法庭限縮死刑適用後「改判」首案。圖／聯合報系資料照片
新竹市正義輪胎行2022年發生8死慘案，陳家次子陳彥翔因與父母爭吵，買汽油返家縱火，導致家庭成員共8人葬身火窟，一審遭判死刑。台灣高等法院昨改判陳無期徒刑，為憲法法庭限縮死刑適用後「改判」首案。圖／聯合報系資料照片
新竹市正義輪胎行次子陳彥翔欠債，又屢與雙親齟齬，買廿公升汽油返家縱火，三個小孩、妻子、母親、妹妹、大嫂、姪女八人枉死；一審依殺害直系血親尊親屬罪判死刑台灣高等法院昨認定陳犯行達「最嚴重」程度，但因「自首」而減為無期徒刑

本案高院審理期間，憲法法庭作出憲判字第八號判決，限縮死刑適用；此案也成憲判八號出爐後首件死刑改判無期徒刑案件。

台灣高檢署表示，陳彥翔是基於殺人直接故意放火，害八人葬身火海，已符合憲判八號所示「個案犯罪情節屬最嚴重之罪行」，罪無可逭，應處以死刑，將上訴。

審判長侯廷昌說，陳彥翔與父母因經營輪胎行和家務分配有許多爭執，認為父母不公，案發前一、二年又因個人債務問題，自認在家中沒發言地位，曾數次揚言放火燒毀住處。前年六月十五日晚間，陳彥翔又因工作分配、母親責問他老婆「碗怎麼沒洗？」爭吵，再次揚言放火，陳父說「那就去啊」。

陳彥翔買完汽油揚言「恁爸瘋起來，我也敢死」，認為殺了雙親才能解脫，因此放火。陳坦承放火，但否認殺人，台大醫院鑑定陳思考固執，面對衝突採「外在責任歸因模式」，長期與父母不睦累積情緒、壓力，又無法搬離，因而較衝動、魯莽，不惜玉石俱焚。

高院認為陳放火是預謀，從警察密錄器畫面來看，陳主動說「我縱的火，趕快啦」，求警員救老婆與小孩，被當場逮捕。因這個動作，高院認為「加快後續案件偵辦」，依刑法第六十二條減刑。高院稱自首不在陳犯罪計畫內，也非迫於情勢才自首，非「狡黠陰暴」。

高院認為判無期徒刑可達到更生改善的特別預防目的；若判有期徒刑，難反映陳彥翔嚴重犯行，審酌被害人等意見後，宣告無期徒刑，褫奪公權終身。

台灣高等法院 大法官 憲法法庭 死刑 無期徒刑 陳彥翔

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