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內湖母女遭詐1200萬雙亡 取款百萬車手遭羈押

中央社／ 台北11日電

北市內湖區一對母女輕生，生前遭詐騙1200萬元。檢警昨天拘提4名車手到案，聲押黃姓車手獲准，楊男、謝男各以5萬元交保。士檢今天另聲押涉嫌取款100萬元的王姓車手獲准。

士林地方法院晚間指出，王姓被告涉犯加重詐欺、洗錢、行使偽造文書、參與犯罪組織等罪嫌疑重大，有事實足認有再犯之虞，有羈押必要，應予羈押；但並無證據證明有串證之虞，不予禁見通信。

台北市內湖區1對母女8日在家輕生並留有遺書，警方調查，母女生前遭詐騙新台幣1200萬餘元，當時負責受理的台北市警察局內湖分局港墘派出所劉姓員警6日致電聯繫時言詞缺乏同理心，已被函送士檢偵辦及移送懲戒法院審理。

警方追查，被害婦人在臉書（Facebook）看到偽冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」的投資廣告，加入LINE投資飆股群組，並邀女兒加入；母女自今年7月至10月間，陸續和車手面交款項10次，並透過網路銀行及臨櫃匯款15次，財損金額達1200萬餘元，驚覺受騙後於12月4日向港墘派出所報案。

內湖警分局昨天表示，本案共有10名車手涉案，其中5名先前已遭關押，專案小組昨天先在桃園市和新北市汐止區，分別拘提收款20萬元的楊姓車手、收款40萬元的黃姓車手；檢察官訊後命楊嫌以5萬元交保並限制住居，另聲押黃嫌獲准。

專案小組昨天另於新竹地區與高雄市拘提收款50萬元的謝姓車手、收款100萬元的王姓車手，今天將2人移送士檢偵辦，檢察官命謝姓車手5萬元交保，另聲押王姓車手獲准。目前仍有1名涉案車手在逃，檢警持續追緝。

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士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

內湖 檢察官 詐騙 車手

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