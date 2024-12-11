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基檢推出心理劇團體課程 助戒癮者脫離毒海

中央社／ 基隆11日電

基隆地檢為助毒品施用者脫離毒海，今年著手辦理諮商、工作坊、家族治療等多元處遇方案，今天首次以心理劇團體課程輔導戒癮者，展開8次的課程，盼學員從中學習到改變的力量。

這次課程由國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授邱獻輝帶領，觀護人、心理師、社工師則從旁協助，邱獻輝帶領戒癮者進行心理劇，其中一段，邱獻輝請小李拿著紓壓棒打桌子，在宣洩情緒過程中，覺察自我內心狀態，邱獻輝在小李憤怒的情緒過後，引導小李領略更安全的解決方案。

參加戒癮的阿翰表示，看見別人的悲慘故事，總覺得自己的遭遇不算什麼，吸毒雖有短暫的快樂，卻造成無盡的悔恨，戒癮的路漫長苦悶又充滿誘惑，他會勇敢面對，戰勝毒癮，才是負責任的態度。

基隆地檢署檢察長李嘉明表示，法務部對毒品施用者的刑事政策，強調「治療勝於處罰，醫療先於司法」精神，透過個別評估需求調整處遇，達到成效最大化的目的，非常感謝邱獻輝協助開設心理劇團體課程，讓基隆地檢署的多元處遇方案內容更為深化。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

基隆地檢署為協助毒品施用者脫離毒海，首次以心理劇團體課程輔導戒癮者，課程由中正大學犯罪防治學系暨研究所教授邱獻輝（前右4）帶領。基隆地檢署檢察長李嘉明（前右3）11日表示，感謝邱獻輝協助開設課程，讓基隆地檢署的多元處遇方案內容更為深化。圖／中央社
基隆地檢署為協助毒品施用者脫離毒海，首次以心理劇團體課程輔導戒癮者，課程由中正大學犯罪防治學系暨研究所教授邱獻輝（前右4）帶領。基隆地檢署檢察長李嘉明（前右3）11日表示，感謝邱獻輝協助開設課程，讓基隆地檢署的多元處遇方案內容更為深化。圖／中央社

基隆 毒品 法務部

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