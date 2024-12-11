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內湖母女遭詐1200萬元雙亡 檢方再聲押1嫌、1車手5萬交保

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市一名婦人投資遭詐騙1200萬元，8日跟女兒被發現在內湖住家輕生，事件因扯出受理員警「言詞不當」引發熱議。警方事後「亡羊補牢」，先拘提詐團楊姓、黃姓男子，黃男收押、楊男5萬元交保、限制住居，再拘提謝姓、王姓男子，稍早王男遭聲押禁見、謝男5萬元交保、限制住居。

檢警10日中午先拘提35歲楊姓、20歲黃姓男子，分別在今年7月18日、8月14日向婦人取款20萬、40萬元，檢方訊後認為黃男有串證、反覆實施之虞，依加重詐欺、偽造文書、組織犯罪、洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准；楊男5萬元交保、限制住居。

警方10日傍晚再逮18歲謝姓、24歲王姓男子，2人分別在今年8月1日、23日向婦人取款50萬、100萬元，檢方訊後認為王男有串證、反覆實施之虞，同樣依加重詐欺、偽造文書、組織犯罪、洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押禁見；謝男5萬元交保、限制住居。

警方指出，該案共涉及10車手，除了上述4名先後逮捕，還有5名服刑或在押車手中，昨天已借詢43歲李姓、43歲陳姓男子，2人分別在7月下旬、9月上旬向婦人取款50萬、16萬元。

警方調查，詐團假冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」招攬投資飆股，架設投資網站顯示獲利，誘使被害人加碼投資；55歲婦人今年7月27日至10月11日，面交10次、以網路銀行及臨櫃匯款15次，共交付1200萬元。

婦人4日由女兒陪同赴內湖警分局港墘派出所報案，指還抵押住家借貸170萬元，8日母女被發現在家輕生。

警方清查，婦人匯款至15個人頭帳戶，接獲報案通報警示帳戶時都已無款項，已向銀行調閱金流資料，將通知人頭到案；另向地政事務所調閱設定抵押相關資料，追查代書是否勾結詐團。

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警方陸續逮捕涉嫌車手到案。記者李奕昕／翻攝
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詐欺 詐騙 車手

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