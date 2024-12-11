台版柬埔寨案要角S姐、茶董私刑拘禁致死 2人無期徒刑定讞

「台版柬埔寨案」詐騙集團為延遲犯行曝光時間，囚禁61名帳戶提供者而造成3人死亡，一審判29人有罪，其中集團核心幹部「S姐」傅榆藺、「茶董」陳樺韋一、二審都判無期徒刑。案經上訴，最高法院駁回定讞。

本件有罪被告包括鄭文誠、張家豪、劉宏翊、邱柏倫、曾忠義、林順凱、李佳文、吳政龍、楊子霆、周長鴻、林品翔、陳義方、邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡、傅榆藺、陳樺韋、蔡博臣、涂世泓、鄭育賢、謝承佑、呂政儀、鄭建宏、吳秉恩、鄧為至、吳郁群、鄭宏明、柯宗成共29人，共有25人上訴二審，分別被判5年至29年6月徒刑。其中，24人再上訴三審。

新北市警局2022年底處理一宗人口失蹤案，查獲詐團設在淡水囚禁帳戶提供者的據點，再追出桃園據點，救出遭控制行動多日凌虐的58人，並發現有3人被虐死棄屍南投、桃園山區。

追查發現，主謀「藍道」杜承哲2022年9至11月初和同夥組詐騙集團，以高價租用金融帳戶為幌子，引誘缺錢花用的民眾登門；陳樺韋、涂世泓等人將民眾提供的帳戶設為「綁定約定帳戶」，再由傅榆藺、蔡博臣等人測試確認可用，隨即派人將帳戶提供者控制在桃園、淡水的據點，共詐騙267人，不法所得3億9342萬餘元。

數十名帳戶提供者被「關」在面積僅3坪大的小房間38天，僅能坐著或站著休息；身上財物被搜空，嘴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，只要被發現企圖交談就遭電擊、毒打，還在不知情的狀況下吃了摻有毒品FM2的泡麵昏睡。

黃姓男子曾被命令「唱歌娛樂」現場詐團控制人員，全程還由控員錄影傳到詐團幹部群組，他因受不了高壓監控凌虐，關了11天後，從11樓尋短。黃姓女子被拘禁1個多月，遭電擊凌虐後吐血，她哀求「肚子痛」未獲理睬，大量出血休克死亡。林姓男子患有慢性病，遭拘禁15日未服用藥物導致病況惡化，最後雙腳皮膚壞死、發炎細胞浸潤，不能行走而大小便失禁，撞牆狂喊「快受不了」，最後遭餵食3顆FM2而心肌梗塞休克身亡。

傅榆藺（31歲）育有2子，高院開庭時她聲稱沒有參與強盜，也沒有教唆未成年人加入組織，無法預見黃姓男子死亡，也不知道黃姓婦人會病死。法官詢問「不是還有一名林姓死者嗎？」她才答「我認罪」，但說因杜承哲下令不准送醫，拖到他病死才與黃婦的遺體一併丟棄。

最高法院認為二審和一審量刑及定應執行刑，並無量刑或定刑不當，或未依法酌減其刑的情形，指摘刑度並不是可以上訴第三審的理由，今判上訴駁回確定。

杜承哲涉私行拘禁致死、非法使人施用毒品、遺棄屍體等罪，現由高院審理中。

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