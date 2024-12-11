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京華城、政治獻金案將偵結 北檢再度提訊柯文哲

中央社／ 台北11日電

台北地檢署偵辦京華城案已到收尾階段，目前正在撰寫結案書類，為釐清相關金流等細節，檢察官今天下午再度提訊在押的前台北市長柯文哲說明。

媒體報導，檢廉在柯文哲的另一個行動硬碟查獲8張鉅額支票，已掌握其相關金流，總計柯文哲涉京華城收賄及侵占政治獻金的不法金額已超過新台幣1億元。北檢對此不回應。

檢廉調查，沈慶京為獲取京華城改建案超過560%的容積樓地板面積，涉嫌指示前鼎越開發董事長朱亞虎領銜威京集團高階主管，每人30萬元共計210萬元，匯入柯文哲指定的台灣民眾黨政治獻金專戶，作為柯文哲與沈慶京期約違背職務行賄前金。

檢廉懷疑，柯文哲明知增加過高、超過560%容積樓地板面積予京華城改建案涉違背法令，仍令前台北市副市長彭振聲主持都委會，用各種手段，多次召集都委會，促成京華城改建案擴增到840%容積樓地板面積。沈慶京之後涉嫌交付1500萬元給柯文哲，作為部分賄賂。沈慶京、柯文哲等人涉犯貪污治罪條例行、收賄等罪。

另外，北檢偵辦柯文哲政治獻金案，查出柯文哲、前競選辦公室財務長李文宗等人，涉嫌以木可公司侵占政治獻金，日前向台北地方法院聲請扣押木可相關帳戶新台幣3883萬7712元，已獲法院裁准。檢察官今天也傳喚木可公司董事長李文娟說明。

政治獻金 柯文哲 沈慶京

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