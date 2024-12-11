影／大火奪走母妹妻小等8條命...縱火陳彥翔免死 倖存爸爸回應

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聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導

新竹市正義輪胎行前年發生8死慘案，陳家二兒子陳彥翔因欠債，又與父母因家務爭吵，買汽油返家縱火，母親、妹妹、妻小、大嫂及姪女葬身火海。高等法院今將死刑改判無期徒刑，陳彥翔父親陳秉成今受訪語氣平靜表示「沒意見」。

陳彥翔積欠龐大債務，常與父母起爭執，2022年6月15日晚上因「誰要洗碗」又槓上，陳負氣離家，購買20公升汽油。陳父打烊將機車牽進屋內，返家的陳又和父親爭吵，隨即將買來的汽油往頂高機工作區及門口機車潑灑，母親聽聞爭吵聲，和媳婦下來查看，父親見店內均遭潑灑汽油、憤而報警。

陳見父親報警勃然大怒，以打火機引燃衛生紙，朝已潑灑汽油的頂高機、機車方向丟擲，火勢迅速引燃，機車也爆炸。大火不到幾分鐘就燒穿一樓木質裝潢天花板，房內的陳母等8人命喪火窟。新竹地院考量陳彥翔手段殘酷，判無期或有期徒刑都不符比例，處死刑。

台灣高等法院審理期間，憲法法庭作出憲判8號判決，限縮死刑適用，高院今依據憲判8號意旨，改判陳彥翔無期徒刑。

陳彥翔父親陳秉成今受訪聽到二兒子從死刑改判無期徒刑，情緒未有太大波動，僅表示「沒意見」。提起現在生活狀況，陳父也表示，大兒子還沒退伍，自己已搬離東大路輪胎行舊址，「那邊只剩下空地」，至於將來有無打算、是否需要任何協助，陳父也客氣表示：「不用啦，謝謝」。

輪胎行舊址自從火警憾事後，因結構影響安全，鐵皮建物均已拆除，記者實際回到現場察看，發現原本門面的鐵皮也已拆除，並掛上房地產廣告，內部只剩空蕩蕩的土地，地上還有一些火警焚燒過的痕跡，一旁還有鄰居的磚瓦建築。

陳父說，他現在有意願出租輪胎行舊址的45坪土地，但要怎麼租「自己也不曉得」，由於輪胎行地點位於東大路黃金地段，鄰近社區大樓實價登陸總價上看6200萬（134.7坪），輪胎行45坪土地未來規畫備受注目。對此陳父表示，他想先擺著、也不原地重建，但不考慮參與都更。

陳彥翔父親陳秉成有意願出租輪胎行舊址的45坪土地，但要怎麼租「自己也不曉得」。記者黃羿馨／攝影
陳彥翔父親陳秉成有意願出租輪胎行舊址的45坪土地，但要怎麼租「自己也不曉得」。記者黃羿馨／攝影
新竹市正義輪胎行前年發生8死慘案，起火的輪胎行地點位於東大路黃金地段，鄰近社區大樓實價登陸總價上看6200萬，輪胎行45坪土地未來規畫備受注目。記者黃羿馨／攝影
新竹市正義輪胎行前年發生8死慘案，起火的輪胎行地點位於東大路黃金地段，鄰近社區大樓實價登陸總價上看6200萬，輪胎行45坪土地未來規畫備受注目。記者黃羿馨／攝影
新竹市正義輪胎行前年發生8死慘案，現址輪胎行已拆除、夷為平地，不過地上仍可看見當初火警的痕跡。記者黃羿馨／攝影
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新竹 死刑

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