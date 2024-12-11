台灣淪為詐團外籍車手天堂 民眾質疑與緬甸有什麼差別

政府積極打詐，除了詐騙集團機房幾乎在國外，如今連車手也以觀光名義入境的外籍人士，增加查緝的複雜性與困難度，民眾擔心，如果無法防堵外籍車手入境犯案，讓台灣成了外籍車手天堂，台灣與緬甸又有什麼差別。

警方人員指出，詐騙集團雇用車手，早期利用遊民，到涉世不深容易被騙的青少年、學生，雇用外籍車手過去是以逃逸移工為主，但因逃逸移工難受控，近來改以觀光名義入境的外籍人士充當車手，成了新的犯罪模式，彰化縣6到8月查獲3人，但9到11月3個月就攀升到8人，另苗栗縣到今年10月為止，更已查獲37人，顯見外籍車手的嚴重性。

警方指出，詐騙集團改以雇用的外籍車手，主要是馬來西亞、越南籍等東南亞國家，也有少部分來自港澳，詐騙集團以「求職」廣告佯稱高薪聘僱來台擔任「跑業務」、「行政工作」等短期打工人員，還有優厚福利及提供食宿、機票等，吸引外籍青年來台犯案。

另一個管道是對台灣較為熟悉的逃逸移工，以及移工離境後，詐騙集團收購帳戶做為人頭帳戶。他們來台灣作為提領或領取贓款車手，若犯後迅速離境，很難查緝到案。

詐騙集團改以雇用的外籍車手，主要是馬來西亞、越南籍等東南亞國家，也有少部分來自港澳，詐騙集團以「求職」廣告佯稱高薪聘僱來台擔任「跑業務」、「行政工作」等短期打工人員，還有優厚福利及提供食宿、機票等，吸引外籍青年來台犯案。

警方說，外籍車手常以步行或騎乘YouBike到超商ATM提款後，以離台作為斷點，且因語言不通或以物流收貨員做為掩護，不易遭警方盤查，待警方循線發現身分後，外籍車手早已離境，增加查緝難度。