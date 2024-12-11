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台灣淪為詐團外籍車手天堂 民眾質疑與緬甸有什麼差別

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

政府積極打詐，除了詐騙集團機房幾乎在國外，如今連車手也以觀光名義入境的外籍人士，增加查緝的複雜性與困難度，民眾擔心，如果無法防堵外籍車手入境犯案，讓台灣成了外籍車手天堂，台灣與緬甸又有什麼差別。

警方人員指出，詐騙集團雇用車手，早期利用遊民，到涉世不深容易被騙的青少年、學生，雇用外籍車手過去是以逃逸移工為主，但因逃逸移工難受控，近來改以觀光名義入境的外籍人士充當車手，成了新的犯罪模式，彰化縣6到8月查獲3人，但9到11月3個月就攀升到8人，另苗栗縣到今年10月為止，更已查獲37人，顯見外籍車手的嚴重性。

警方指出，詐騙集團改以雇用的外籍車手，主要是馬來西亞、越南籍等東南亞國家，也有少部分來自港澳，詐騙集團以「求職」廣告佯稱高薪聘僱來台擔任「跑業務」、「行政工作」等短期打工人員，還有優厚福利及提供食宿、機票等，吸引外籍青年來台犯案。

另一個管道是對台灣較為熟悉的逃逸移工，以及移工離境後，詐騙集團收購帳戶做為人頭帳戶。他們來台灣作為提領或領取贓款車手，若犯後迅速離境，很難查緝到案。

詐騙集團改以雇用的外籍車手，主要是馬來西亞、越南籍等東南亞國家，也有少部分來自港澳，詐騙集團以「求職」廣告佯稱高薪聘僱來台擔任「跑業務」、「行政工作」等短期打工人員，還有優厚福利及提供食宿、機票等，吸引外籍青年來台犯案。

警方說，外籍車手常以步行或騎乘YouBike到超商ATM提款後，以離台作為斷點，且因語言不通或以物流收貨員做為掩護，不易遭警方盤查，待警方循線發現身分後，外籍車手早已離境，增加查緝難度。

面對詐騙集團大量雇用以觀光名義入境的外籍車手，而政府卻束手無策，有民眾就說，台灣在打詐時，常提醒國人勿被騙前往詐騙集團的大本營緬甸，如今台灣又成為詐騙集團外籍車手，這不是很諷刺嗎？呼籲治安單位落實邊境管制，不要讓台灣淪為外籍詐騙車手的天堂。

彰化縣累計到11月為止，共查獲約千名車手，而且不乏是外籍車手，單是最近3個月就查獲8人，主要來自東南亞，並有越來越多趨勢，已成為犯罪新手法。記者劉明岩／攝影
彰化縣累計到11月為止，共查獲約千名車手，而且不乏是外籍車手，單是最近3個月就查獲8人，主要來自東南亞，並有越來越多趨勢，已成為犯罪新手法。記者劉明岩／攝影
彰化縣累計到11月為止，共查獲約千名車手，而且不乏是外籍車手，單是最近3個月就查獲8人，主要來自東南亞，並有越來越多趨勢，已成為犯罪新手法。記者劉明岩／攝影
彰化縣累計到11月為止，共查獲約千名車手，而且不乏是外籍車手，單是最近3個月就查獲8人，主要來自東南亞，並有越來越多趨勢，已成為犯罪新手法。記者劉明岩／攝影
彰化警方日前逮捕詐騙集團一名外籍車手，發現近3個月來，已查獲8人，外籍車手有越來越多趨勢，已成為犯罪新手法。圖／警方提供
彰化警方日前逮捕詐騙集團一名外籍車手，發現近3個月來，已查獲8人，外籍車手有越來越多趨勢，已成為犯罪新手法。圖／警方提供

詐騙集團 車手 馬來西亞

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