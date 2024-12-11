影／殺8家人改免死...自首動作是關鍵 高院說凶手「非狡黠陰暴之人」

憲法法庭作出憲判8號判決限縮死刑適用後，縱火將8名至親燒成焦炭的正義輪胎行次子陳彥翔，今一審死刑判決遭台灣高等法院撤銷，合議庭認為陳符合「自首」要件，再參酌他的犯罪動機、目的、所受刺激等，認為陳犯最嚴重犯罪，應科處死刑，但他自首後顯露懊悔、自責，不是「狡黠陰暴」之人，改判無期徒刑。

高院合議庭審判長為侯廷昌，受命法官陳柏宇，陪席法官為黃紹紘。

審判長侯廷昌在宣判後，向被害家屬與旁聽民眾說明判決理由。侯說，陳彥翔與父母因經營輪胎行和家務分配問題有許多爭執，他認為父母不公，案發前1、2年，又因個人債務問題，自認在家中沒有發言地位，與父母口角時，曾2、3次揚言放火燒燬家裡。

2022年6月15日晚間，陳彥翔又因輪胎行工作分配、母親責問二媳婦「碗怎麼沒洗？」再爭吵，陳又揚言放火，陳父則說「那就去啊」陳彥翔覺得被瞧不起。

侯廷昌說，陳彥翔到加油站買了20.35公升的汽油，返家後由內而外直接潑灑於輪胎行1樓地板，在父母的言語刺激下，陳認為只有殺了父母才能獲得解脫，因此放火。殺害母親部分屬直接故意，而讓其他人葬身火窟則是不違背本意殺人的未必故意。

陳彥翔坦承放火，但否認殺人。高院認為陳與父母的衝突已持續2、3年，哥哥也曾於爭吵中提及陳彥翔的債務問題，還被他拿鐵棍作勢攻擊；歷次吵架時，陳數度放話要燒燬家裡，但都不被當一回事。台大醫院鑑定，陳的思考較為固著，面對衝突採「外在責任歸因模式」，與父母的爭執，長期已累積情緒、壓力，又無法搬離，有時因而較為衝動、魯莽，甚且不惜將採取玉石俱焚的激烈手段。

高院認為陳彥翔放火是預謀，不惜與父母同歸於盡，但從警察密錄器畫面來看，警員到場時陳主動說「我縱的火，趕快啦」，哭求警員趕快救火、救屋內的老婆、小孩，警員因此當場逮捕。因這個行為，成了高院認為是「加快後續案件偵辦」而可以依刑法第62條減刑的理由。

高院審酌陳彥翔自首並不在犯罪計畫內，並沒有只顧自首減刑而坐視其他家人生命、身體、財產受損，也不是迫於情勢才自首，非「狡黠陰暴」。

高院認為在減刑後的無期徒刑幅度範圍內，已可滿足陳彥翔更生改善的特別預防目的，若減為有期徒刑，難反映他的行為是最嚴重犯罪，為反刑罰目的。審酌被害人、被害人家屬、訴訟參與人、訴訟參與人的代理人意見後，宣告無期徒刑，並褫奪公權終身。