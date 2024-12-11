影／殺8人免死 死者家屬泣控法官救的是惡魔、別以為有多偉大

憲法法庭作出憲判8號判決限縮死刑適用後，縱火將8名至親燒成焦炭的正義輪胎行次子陳彥翔，不出所料，一審死刑判決遭撤銷，台灣高等法院改判無期徒刑，被害家屬絕望又憤怒，怒指廢死政策根本是讓「司法死了」。陳的大嫂母親林雪紅怒斥高院合議庭「不要以為你們是在拯救生命有多偉大，今天的我會是明天的你們，你們救的是惡魔」。

本件合議庭審判長為侯廷昌，受命法官陳柏宇，陪席法官為黃紹紘，依照憲判8號要求判處死刑需要「一致決」來看，死刑不是未達成共識，就是根本不在合議庭的選項中。

林雪紅質疑，如果殺死8個人都不用判死，既然死刑合憲，又怎麼樣才會判處死刑？陳彥翔因「自首」而獲減刑，審判長還說他也想向警察借槍尋短，林雪紅批「警察難道會借他槍嗎？」、「人就是在現場抓的」，連演戲法官也會相信。林雪紅質疑如果今天是法官的至親遭逢厄運，還會如此替凶手辯駁嗎？救惡魔的命可能害死更多無辜的生命，法官不要讓自己遺臭萬年。

陳彥翔妻子的胞姊今天也直批「死刑政策」，怒罵執政者根本「德不配位」，她們無法接受無期徒刑，這2年來、多少無數的夜晚流淚思念最愛的親人，究竟有誰可以替她們伸張正義？她們的痛，執政者都不會懂，憑什麼要廢死？兩姊妹邊說邊哭，現在聽到消防車的聲音都會害怕，判決對她們不公平。

林雪紅再點名法扶律師陳雨凡，陳女在法庭上說陳彥翔有自首、沒有浪費社會資源，她批「法扶用納稅人的錢請了3位大律師免費替陳彥翔打官司、顛倒黑白」，不是在浪費社會資源嗎？她諷刺地說，如果廢死律師拿出這種精神去對付殺人犯，台灣的犯罪率應該不會那麼高，但律師團卻用這種手段來對付被害人、傷痛欲絕的家屬。

「廢死是社會共業」林雪紅認為盲目追求廢死，如何被社會接受？廢死聯盟、廢死法官、廢死律師知道被害人家屬是怎麼度日的嗎？為何在他們千瘡百孔的傷口上再插1把刀？她懇求總統、法務部、立法委員幫忙他們審評估廢死對社會的傷害有多大。

林雪紅說，既然大法官明確指出「死刑合憲」，難道這種殺死至親骨肉、連幼童都不放過的滅門慘案，不是死刑存在的意義嗎？她懇求檢察官提起上訴，不是為了報仇，而是為了正義。她說，陳彥翔下手時毫不留情，事後又毫無悔意，在法庭上說「不知道汽油那麼危險」，這樣的人根本沒有改過向善的可能。