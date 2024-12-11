獨／反洗錢卻涉洗錢 XREX蕭滙宗任這職務監管同行惹議

刑事局謝姓偵查員洩密案，謝的幣流師女友陳梅慧也成被告，二人在4日北返出車禍身亡，扯XREX公司兩創辦人黃耀文、蕭滙宗在「阿福錢包」洗錢3億案，位列被告，檢分命以200萬元、50萬元重保。幣圈質疑，蕭今年6月才擔任第一屆的虛擬通貨商業同業公會副理事長，負責管理同行自律，卻爆出不法，陳、謝恐成「被利用工具」。

政府為避免虛擬貨幣成為不法集團詐騙國人後，用來隱匿金流的犯罪工具，打詐新四法在今年7月通過，不過虛擬貨幣專法尚未推出，金管會提出「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，希望在法律空窗期，由同業組成公會後，訂定自律管理規範。

中華民國虛擬通貨商業同業公會，在今年6月13日成立，舉辦第一屆會員大會，依照金管會的指導原則該公會即屬於「監管型」的公會，屬於產業與政府溝通的唯一連接窗口。

此次涉案的XREX（鏈科）公司共同創辦人蕭滙宗，獲選為該公會副理事長，涉及「阿福錢包」案中的ACE王牌交易所，也位列該公會「A類甲級」的創始會員名單之中。

幣圈人士透露，XREX的兩名共同創辦人都在「阿福錢包」洗錢案，位列被告，其中蕭滙宗更是在今年8月間，被檢察官命以200萬元重保，可想見涉案程度。

幣圈人士說，XREX共同創辦人蕭滙宗在公會身兼監管要職，公司又找來陳梅慧擔任幣流師，在專法尚未推出前的法律空窗期，以「公私協力」偵查、防範犯罪為名，從事不法之嫌，有「球員兼裁判」之嫌，引來非議，也恐讓陳梅慧成為「利用工具」而不自知。

針對外界質疑，XREX昨天也在官網發布聲明，公司人員接獲傳喚後，已配合說明，也避免案件調查時，遭致任何揣測甚或誤解，會積極配合偵查，協助還原真相，全力維護公司信譽。

台中地檢署偵辦ACE王牌交易所及其轉投資的富海數位創新公司，利用「Alfred Wallet（阿福錢包）APP」從事虛擬貨幣線下場外交易模式，與假投資詐欺集團介接合作，涉經手詐騙、洗錢金額3億4236多萬。