快訊

公務員之死認定肇因謝宜容 調查小組曝「最後一根稻草」時間序

獨／反洗錢卻涉洗錢 陳梅慧老闆XREX蕭滙宗任這職務監管同行惹議

地表最強戰車要來了 M1A2T全面解析

北檢追柯文哲競選募款QR code 木可公關李文娟拿熱飲皺眉應訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署追查民眾黨政治獻金案案，懷疑民眾黨主席柯文者與「大帳房」李文宗涉嫌用木可公關公司做假帳、侵占政治獻金，今天傳喚被告木可公關負責人李文娟，李文娟今早手拿熱飲進入北檢，面對媒體全程皺眉緊張不發一語。

李文娟今9時許進入北檢，她身著休閒服、左手拿著一杯熱飲、右手舉起遮著帶口罩的臉龐，想要躲媒體拍攝，緊張的步入北檢上二樓偵查庭應訊，全程不發一語。

檢方指揮調查局追查政治獻金案，懷疑柯文哲、李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金案件，日前為保全犯罪所得之追徵，向法院聲請扣押木可公司相關銀行帳戶3883萬7712元獲准。

柯文哲競總財務長李文宗的胞妹就是木可公關負責人李文娟，李文娟日前150萬元交保。檢方追查，柯文哲競選經費透過多筆「授權金」轉入木可公關公司，金額達1300萬，懷疑木可販售ＫＰ聯名商品等金流，涉虛報項目挪用、侵占政治獻金，同時也會一併釐清柯競選總統的募款QR code，是否連結到木可公關。

檢方今傳喚木可公關負責人李文娟，他皺眉進入北檢不發一語。記者曾原信／攝影
檢方今傳喚木可公關負責人李文娟，他皺眉進入北檢不發一語。記者曾原信／攝影
檢方今傳喚木可公關負責人李文娟，他皺眉進入北檢不發一語。記者曾原信／攝影
檢方今傳喚木可公關負責人李文娟，他皺眉進入北檢不發一語。記者曾原信／攝影
檢方今傳喚木可公關負責人李文娟，釐清是否虛報項目挪用、侵占政治獻金。記者曾原信／攝影
檢方今傳喚木可公關負責人李文娟，釐清是否虛報項目挪用、侵占政治獻金。記者曾原信／攝影
檢方今傳喚木可公關負責人李文娟，釐清是否虛報項目挪用、侵占政治獻金。記者曾原信／攝影
檢方今傳喚木可公關負責人李文娟，釐清是否虛報項目挪用、侵占政治獻金。記者曾原信／攝影

政治獻金 李文娟 李文宗

延伸閱讀

司法院人事被提名！挨批政治變色龍 姚立明喊冤：韓國瑜選市長也邀請我

藍白破局柯文哲爆轉向「柯盧配」？議員問盧秀燕為何一直搖頭

質問柯文哲違背哪條法令？ 陳佩琪嗆：活到惡質政權垮台

媒體指6理由起訴續押柯文哲 北檢：不便回應

相關新聞

影／殺8人免死 死者家屬泣控法官救的是惡魔、別以為有多偉大

憲法法庭作出憲判8號判決限縮死刑適用後，縱火將8名至親燒成焦炭的正義輪胎行次子陳彥翔，不出所料，一審死刑判決遭撤銷，台灣...

獨／反洗錢卻涉洗錢 XREX蕭滙宗任這職務監管同行惹議

刑事局謝姓偵查員洩密案，謝的幣流師女友陳梅慧也成被告，二人在4日北返出車禍身亡，扯XREX公司兩創辦人黃耀文、蕭滙宗在「...

北檢追柯文哲競選募款QR code 木可公關李文娟拿熱飲皺眉應訊

台北地檢署追查民眾黨政治獻金案案，懷疑民眾黨主席柯文者與「大帳房」李文宗涉嫌用木可公關公司做假帳、侵占政治獻金，今天傳喚...

憲法法庭「實質廢死」後改判首例！ 縱火燒死8家人死刑變無期

新竹市正義輪胎行前年發生8死慘案，陳家二兒子陳彥翔因欠債，又與父母因家務爭吵，買汽油返家縱火，母親、妹妹、妻小、大嫂及姪...

寶林茶室中毒6死24傷刑責未明 消基會向業者求償近3億元

發生在今年3月的「寶林茶室」食物中毒事件造成6死24傷悲劇，司法暫未還給真相，消費者文教基金會經過長時間準備，今天下午將...

台中警集體圖利案 太平分局偵查隊長遭當庭逮捕聲押

台中市警局爆發集體貪汙案，台中地檢署9月首波搜索第六分局西屯派出所李姓巡佐等12人，查出其等利用取締交通違規，將開立白單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。