北檢追柯文哲競選募款QR code 木可公關李文娟拿熱飲皺眉應訊

台北地檢署追查民眾黨政治獻金案案，懷疑民眾黨主席柯文者與「大帳房」李文宗涉嫌用木可公關公司做假帳、侵占政治獻金，今天傳喚被告木可公關負責人李文娟，李文娟今早手拿熱飲進入北檢，面對媒體全程皺眉緊張不發一語。

李文娟今9時許進入北檢，她身著休閒服、左手拿著一杯熱飲、右手舉起遮著帶口罩的臉龐，想要躲媒體拍攝，緊張的步入北檢上二樓偵查庭應訊，全程不發一語。

檢方指揮調查局追查政治獻金案，懷疑柯文哲、李文宗涉嫌以木可公司侵占政治獻金案件，日前為保全犯罪所得之追徵，向法院聲請扣押木可公司相關銀行帳戶3883萬7712元獲准。