憲法法庭「實質廢死」後改判首例！ 縱火燒死8家人死刑變無期

新竹市正義輪胎行前年發生8死慘案，陳家二兒子陳彥翔因欠債，又與父母因家務爭吵，買汽油返家縱火，母親、妹妹、妻小、大嫂及姪女葬身火海；一審依殺害直系血親尊親屬罪判陳死刑。台灣高等法院審理期間，憲法法庭作出憲判8號判決，限縮死刑適用，高院今依據憲判8號意旨，改判陳彥翔無期徒刑。

2024年憲判字第8號判決規定，殺人罪必須「情節最嚴重」且刑事程序符合最嚴密的正當法律程序才能處死刑，合議庭職業法官須一致決，且被告不能有精神障礙或心智缺陷。10年前姦殺師鐸獎女教師的劉志明歷審都被判死刑，更四審改判無期徒刑後，最高法院駁回上訴定讞，雖是釋憲後逃死的案例，但最高法院是「維持」更四審判決，陳彥翔案改判，才是釋憲後「首案」。

陳彥翔積欠龐大債務，常與父母起爭執，2022年6月15日晚上因「誰要洗碗」又槓上，陳負氣離家，購買20公升汽油。陳父打烊將機車牽進屋內，返家的陳又和父親爭吵，隨即將買來的汽油往頂高機工作區及門口機車潑灑，母親聽聞爭吵聲，和媳婦下來查看，父親見店內均遭潑灑汽油、憤而報警。

陳見父親報警勃然大怒，以打火機引燃衛生紙，朝已潑灑汽油的頂高機、機車方向丟擲，火勢迅速引燃，機車也爆炸。大火不到幾分鐘就燒穿一樓木質裝潢天花板，房內的陳母等8人命喪火窟。新竹地院考量陳彥翔手段殘酷，判無期或有期徒刑都不符比例，處死刑。

案件上訴，高院勘驗警察密錄器，影片中救護人員喊「火勢有點大」，警察喊「離開、離開」，這時陳彥翔跪在地上、情緒有些激動，警察問「你放的？」陳回答「吵架啊」。員警問「吵架沒事幹嘛放火？」陳答「好幾次了」，並說「趕快啦」並想看看他的老婆與小孩。

警察當場逮捕陳彥翔，他則急問「為什麼不滅火」、「我不知道會燒這麼嚴重」，警察喊「你就不要放火啊」、「講什麼痟話」。

法律扶助基金會派出林俊宏、陳雨凡、陳志寧律師替陳彥翔辯護，律師團訴訟策略從「自首」著手，認為一審未給予陳自首減刑，判決違誤。

律師林俊宏依照憲法法庭的「例示」辯護，認為陳彥翔沒有殺害家人的故意與計畫，且唯一目擊證人、陳父陳秉成自始都說「衛生紙太燙了」，陳彥翔才扔下著火的衛生紙。從動機來看，陳與妻子、小孩的感情很好，且陳母也曾私下給他4、50萬元。林俊宏說，陳之所以點火，是因為父親頻頻刺激「你就去啊、就點啊、就做啊」「這麼不長進」，陳為了證明有勇氣才點火。

心理衡鑑顯示，陳彥翔因想法固著、忍耐、無法離開、外在歸因模式等而導致「累積後爆發」，林俊宏認為經過「認知治療」，陳已在調整，他想彌補但不知道該怎麼做。林說，陳是可以再社會化的，進一步主張刑度「連無期徒刑都要往下修」。

陳彥翔大嫂的母親林雪紅不滿律師辯詞，言詞辯論中場休息時喊「不要再傷害我們了！可以這樣昧著良心嗎？會有報應的」。