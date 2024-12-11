寶林茶室中毒6死24傷刑責未明 消基會向業者求償近3億元

發生在今年3月的「寶林茶室」食物中毒事件造成6死24傷悲劇，司法暫未還給真相，消費者文教基金會經過長時間準備，今天下午將前往台北地院對業者提出團體訴訟，為消費者爭取權益，求償將近3億元。

法務部前部長蔡清祥在憾事發生之後，曾表示檢察官會依據案情蒐證，如果有刑事責任，會依法嚴正處理、從速辦理；刑事責任部分，相驗案由士林地檢署、新北地檢署負責處理，至於業者刑責由台北地檢署追查，迄有餐廳負責人黎仿軒、王姓店長、周姓廚師列過失致死犯罪嫌疑人，案子還未偵結。

消基會表示，從發生「寶林茶室」中毒事件後，即向內部的法律委員會、義務律師團、衛福委員會、醫療委員會蒐集相關資訊，為團體訴訟工作的求償法源、中毒元凶的機轉等進行研析與準備。

今年6月17日，消基會正式針對「寶林茶室」食物中毒事件案展開團體訴訟收件工作，收到5位死者家屬、16位傷者共計30人的請求權讓與，同意請消基會代為提起團體訴訟。

消基會表示，經消基會義務律師工作小組計算，有關案件財產損害包含用餐金額、醫療費用、就醫交通費、無法工作之損失、看護費以及將來醫療及相關費用支出、勞動力減損、殯葬費用、扶養費與其他費用、精神慰撫金與3倍懲罰性賠償等，共計求償2億9301萬9053元。