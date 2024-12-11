台中警集體圖利案 太平分局偵查隊長遭當庭逮捕聲押

台中市警局爆發集體貪汙案，台中地檢署9月首波搜索第六分局西屯派出所李姓巡佐等12人，查出其等利用取締交通違規，將開立白單轉為罰額較低的紅單涉嫌圖利，昨第二波搜索太平分局偵查隊長金桂明等23人，今凌晨向法院聲押禁見金桂明，其餘21人5至12萬元交保、1人請回。

中檢今年9月首波搜索時，鎖定西屯所李姓巡佐等12名警員，清查其等於2019年至2023年間，在第六分局服務時多次取締交通違規，涉嫌將原本開立白單（逕行舉發）約600元至900元的罰單，竄改成紅單（當場舉發）罰額介於300元至600元，讓被取締對象減少罰款之利益

檢方當將李姓巡佐依貪汙圖利罪嫌聲押獲准，且因警員集體涉案，檢方不排除有人主導，至於要求改單、減輕罰則對象，也是清查重點。

經查，紅白單圖利案持續自2019至2023年間，金桂明曾擔任第六分局西屯派出所所長，包括檢方第一時間聲押的李姓巡佐在內等數十名警員涉案，但因涉嫌時間橫跨多年，多名基層警員都各自調往不同分局或他轄警局服務。

台中地檢署檢察官吳昇峰昨再指揮廉政署中調組、調查局中機站，及警政署政風室、台中市警局督察室等單位，兵分多路搜索台中市警局第一、第五、第六、豐原、大甲，霧峰等分局，以及新竹、高雄警方，搜索涉嫌當事人所在派出所。