母女輕生案 10車手逮9人

台北市一名婦人遭假投資詐騙一二○○萬元，與女兒在家輕生，警方昨天拘提四名車手，其中黃姓男子涉向婦人取款四十萬元，檢方聲押禁見獲准。記者李奕昕／翻攝 台北市一名婦人遭假投資詐騙一二○○萬元，八日與女兒在家輕生，事件牽扯出受理員警「言詞不當」；警方鎖定有十名車手曾向婦人取款，交款地點均在內湖路婦人住家附近早餐店旁，昨天拘提四人，另有五人已落網服刑或羈押中，還有一人在逃。

檢警昨中午先拘提卅五歲楊姓、廿歲黃姓男子，分別在今年七月十八日、八月十四日向婦人取款廿萬、四十萬元。二人落網稱應徵取款工作，不知是詐騙，得知婦人身亡一臉茫然。

二人供稱是在臉書應徵取款取物工作，不知從事詐騙，以為只是幫忙跑腿取款，均已上交，酬勞為款項百分之五，尚未拿到。檢方訊後認為黃男有串證、反覆實施之虞，依加重詐欺、偽造文書、組織犯罪、洗錢等罪嫌，向法院聲請羈押禁見獲准；楊男五萬元交保、限制住居。

警方昨傍晚再逮十八歲謝姓、廿四歲王姓男子；二人分別在今年八月一日、廿三日向婦人取款五十萬、一百萬元，漏夜調查。

五名服刑或羈押車手中，警方昨借詢四十三歲李姓、四十三歲陳姓男子，二人分別在七月下旬、九月上旬向婦人取款五十萬、十六萬元。

警方調查，詐團假冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」招攬投資飆股，架設投資網站顯示獲利，誘使被害人加碼投資；五十五歲婦人今年七月廿七日至十月十一日，面交十次、以網路銀行及臨櫃匯款十五次，共交付一二○○萬元。

婦人四日由女兒陪同赴內湖警分局港墘派出所報案，指還抵押住家借貸一七○萬元，八日母女被發現在家輕生。

警方清查，婦人匯款至十五個人頭帳戶，接獲報案通報警示帳戶時都已無款項，已向銀行調閱金流資料，將通知人頭到案；另向地政事務所調閱設定抵押相關資料，追查代書是否勾結詐團。

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