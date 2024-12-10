內湖母女遭詐千萬含恨亡 士院裁定1車手收押禁見

內湖母女遭詐1200萬元報警求助後陳屍家中，警方今早查獲詐欺車手黃男、楊男，依詐欺等罪嫌送辦，檢方複訊後對黃男聲押禁見、令楊男5萬元交保、限制住居，法院審理後裁定黃男羈押禁見。

警方調查，家住台北市內湖區的甯姓婦人及其曾姓女兒日前誤信假投資詐騙損失1200萬元，近日曾報警處理，前天卻陳屍家中，警方從母女遺書發現異狀，反查發現港墘派出所劉姓警員受理母女報案後曾「言詞不當」，記過處分調職。

警方今早循線查獲涉案詐欺面交車手黃男、楊男依法送辦，士林地檢署複訊後認有串證、反覆實施之虞，依刑法加重詐欺、偽造文書、違反組織犯罪條例、違反洗錢防制法等罪嫌，對黃男聲押禁見、令楊男5萬元交保。

士林地院晚間開庭審理，法官認為黃男涉嫌重大，對自身行為控制能力不佳，有反覆實施可能，有事實足認有滅證可能，且本案有共犯未到案，另考量詐團仍可能以通訊軟體聯繫黃男，審酌維護社會秩序及黃男人身自由保障，依比例原則衡量後，裁定黃男羈押，禁止接見通信。

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