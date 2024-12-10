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內湖母女遭詐千萬 2詐團車手再落網…曾分2次向母取款150萬

母女遭詐千萬涉案10車手已9落網 警方：總共面交10次+匯款15次

中央社／ 台北10日電

北市內湖1對母女遭詐騙而輕生。警方追查發現有10名車手涉案，其中5人已遭關押，今天上午拘提2名車手，稍晚又在新竹和高雄拘提另2名車手到案，明天詢後解送士檢偵辦。

台北市內湖區1對母女8日在家輕生並留有遺書，據調查，母女生前遭詐騙新台幣1200萬餘元，當時受理的內湖警分局港墘派出所劉姓員警6日致電聯繫時，言詞缺乏同理心；台北市警察局長李西河昨天表示，已將員警函送士檢偵辦及移送懲戒法院審理。

警方追查發現，被害母女遭遇假投資詐騙，2人自今年7至10月間陸續和車手面交款項10次，並透過網路銀行及臨櫃匯款15次，財損金額達1200萬餘元，驚覺受騙後於12月4日向港墘派出所報案。

專案小組追查、掌握涉案10名面交車手身分後，確認其中5人分別在所或在監。

經全力續追另5名車手，專案小組今天上午在桃園市和新北市汐止區拘提35歲楊姓、20歲黃姓男子2人到案，警詢後移送士林地檢署偵辦，黃男依加重詐欺等罪聲請羈押禁見，楊男以5萬元交保並限制住居。

緊接著，專案小組傍晚時又在新竹地區拘提18歲謝姓男車手到案，另於高雄市也拘提24歲王姓男車手，據查謝男於8月初向被害人收款50萬元，王男則於8月底收款100萬元，由於2人夜間停止偵訊，預計明天警詢後依涉詐欺罪解送士檢偵辦。

目前仍有最後1名車手在逃，專案小組正全力追緝中，持續向上溯源追查詐欺集團。

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台北內湖一對母女遭遇假投資詐騙選擇輕生，警方持續追查發現10名車手涉案，其中5人已被關押，10日上午先後拘提2名車手，稍晚又在新竹、高雄拘提謝姓（左）、王姓車手到案，目前仍有最後1名車手在逃。（翻攝照片）中央社
台北內湖一對母女遭遇假投資詐騙選擇輕生，警方持續追查發現10名車手涉案，其中5人已被關押，10日上午先後拘提2名車手，稍晚又在新竹、高雄拘提謝姓（左）、王姓車手到案，目前仍有最後1名車手在逃。（翻攝照片）中央社

內湖 詐騙 警察 車手

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