母女遭詐千萬輕生 2詐團車手再落網…曾分2次向母取款150萬

台北市一名婦人投資遭詐騙1200萬元，前天與女兒被發現在家輕生。警方今拘提詐騙集團車手楊姓、黃姓男子移送，稍晚再拘提謝姓、王姓男子查出共向婦人取款150萬元，預計夜間停止詢問，明依詐欺罪、洗錢防制法移送。

警方調查，18歲謝姓、24歲王姓男子曾被查獲擔任車手，分別在今年8月1日、23日於婦人內湖路住家附近一間早餐店旁向婦人取款50萬、1百萬元。警方今下午3時半，前往王的高雄市住處拘提到案；下午4時半，赴謝在新竹縣打零工的工地拘提到案。

據調查，詐團假冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」招攬投資飆股，55歲婦人被騙1200萬元，本月4日由29歲女兒陪同赴內湖警分局港墘派出所報案，前天母女被發現在家輕生。

警方今中午已拘提35歲楊姓、20歲黃姓男子，兩人分別涉嫌在今年7月、8月向婦人取款20萬、40萬元，警詢後依詐欺罪、洗錢防制法移送士林地檢署。

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