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捲入阿福錢包案 陳梅慧所屬XREX：積極配合偵查、協助還原真相

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

金融犯罪調查師陳梅慧4日凌晨遇車禍身亡，外傳陳梅慧所屬加密貨幣交易所XREX兩位創辦人蕭匯宗、黃耀文日前因捲入阿福錢包案，雙雙被列洗錢被告交保。XREX今（10）日傍晚出具聲明，「為避免案件調查過程中遭致任何揣測甚或誤解，本公司積極配合偵查，協助還原真相。我們全心相信司法正義，全力維護公司信譽」。

針對公司相關人員配合司法單位偵查案件一事，XREX出具聲明指出，「誠如台中地方檢察署於日前（12月6日）發布之新聞稿所述，因其偵辦案件而查獲『阿福錢包』APP涉嫌詐騙與洗錢一案，已於今年3月偵查終結提起公訴。因上述案件偵辦過程，專案小組為釐清相關事實持續偵查，本公司相關人員接獲傳喚後，已配合進行說明，並提供有關事證予台中地方檢察署。目前該案已處於偵查階段，本公司尊重司法程序的進行，更相信有關司法機關會秉公處理。」

據了解，中檢起訴阿福錢包案後，為釐清不法集團掌握被害人大量個資來源，溯源追查鎖定XREX集團兩位創辦人蕭匯宗、黃耀文，日前傳喚兩人到庭，檢察官複訊後認為嫌疑重大，各命200萬元、50萬元交保。

檢方追查發現洗錢共犯掌控的雲端資料夾內，有數十筆詐騙案件完整被害人警詢筆錄，檢方認為有查明必要，因而繼續追查。

中檢12月3日持法院搜索票執行搜索，同步由警方交付約談通知書通知謝姓警員、陳梅慧，以及蕭匯宗、黃耀文，將4人列被告，同步再傳喚另1名證人。未料當天謝員、陳梅慧及黃耀文複訊完畢後，4日凌晨共乘Uber北上，途中經國道新竹路段遭追撞，導致陳梅慧死亡。

中檢起訴阿福錢包案後，為釐清不法集團掌握被害人大量個資來源，溯源追查鎖定XREX集團兩位創辦人蕭匯宗、黃耀文。記者曾健祐／攝影
中檢起訴阿福錢包案後，為釐清不法集團掌握被害人大量個資來源，溯源追查鎖定XREX集團兩位創辦人蕭匯宗、黃耀文。記者曾健祐／攝影

司法 洗錢 陳梅慧

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