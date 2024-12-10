母女遭詐輕生警諷「還活著喔？」遭重懲 心理師：員警需上級關懷

台北市1名婦人及女兒昨被發現陳屍住處，遺書透露投資遭詐騙，報案卻被警察嘲諷「妳還活著喔？」北市警察局長李西河下令，將該警員移送懲戒法院審理，列優先汰除對象。擔任嘉縣市及雲林警局、國道警局心理諮詢委員的臨床心理師林姿吟說，缺乏同理心的是詐騙犯，基層員警很需要感受到上級關懷，被照顧好的員警自然而然能以此心照顧民眾。

林姿吟說，員警其實也很可憐，是被壓榨的一群，缺乏同理心的是詐騙嫌犯，最近矯正署找她幫他們上課，期能改變他們避免再犯，發現有些嫌犯根本對被害人無任何同理心，認為就算錢沒被自己騙走也會被其他人騙走！

警察在處理詐騙案時，經常被受害人謾罵，怪其多事，她曾經在銀行親眼目睹行員請警察來，苦口婆心勸說民眾別將錢匯入可疑帳戶，結果民眾非但不感激，還認為警察干涉其自由，悻悻然離開銀行。

林姿吟表示，警察身為執法人員需要具有權威態度，但面對受害者時又期待他們立即轉變為親切助人者態度，這除非專業演員，否則對一般人都是很困難的。更何況他們經常工作量超過身心負荷，經常嚴重睡眠不足，這種情況下根本連要維持良好注意力都是很吃力的。

林姿吟說，上級別因民眾的輿論，採取立即懲處受理者及長官，消除民怨，這很打擊一線人員的士氣。相信當事者一定也對事件後的演變相當自責，甚至心理會產生陰影，而造成另一個遺憾。基層員警很需要感受到上級關懷，被照顧好的員警自然而然能以此心照顧民眾。

內湖警分局調查，婦人4日赴港墘派出所報案指被騙1200萬元，劉姓警員6日致電婦人約時間製作第2次筆錄時，言詞不當缺乏同理心，記1大過函送檢方查處，並向死者家屬致歉。

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