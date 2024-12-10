影／詐騙車手走路像喪屍 警方攔下80萬婦人才知受騙崩潰大哭

饒男日前在彰化縣北斗鎮上露出如殭屍般齜牙咧嘴怪異舉止，引發員林警分局林厝派出所員警注意尾隨，赫然發現他竟是詐騙集團車手，與婦人相約交款80萬元投資虛擬貨幣，還查出饒男身上有俗稱「喪屍煙彈」的毒品依托咪酯，警方即時攔下婦人打零工存下的血汗錢。

林厝派出所員警上周在北斗發現年僅廿歲的饒男走路不穩，還面露像吸食毒品的怪異表情，即尾隨他到一處超商後，發現一名婦人似乎要交東西給他，被警方即時攔下，還在男子身上查獲依托咪酯等毒品。

警方調查發現，婦人日前在詐騙集團引導下加入投資平台APP，並於平台內買賣虛擬貨幣，由專人上門與她進行面交取款，再假意將虛擬貨幣轉入婦人投資帳戶，實際上，這些平台根本無法出金，婦人前後多次面交現金已達百萬元。

警方苦口婆心告訴婦人是遇到詐騙集團，起初婦人還不相信，不願吐實，只說要交身分證給男子，最後才說出要交80萬元給男子，直到男子也在婦人面前承認自己是詐騙集團車手，婦人崩潰大哭，直到離開警局都還不願相信她的錢已被騙走。

婦人平時打零工，以為可以靠投資虛擬貨幣翻身，沒想到賺的辛苦錢被騙，幸好警方機警搶回她的80萬元，警方將饒嫌依刑法詐欺、洗錢防制法及毒品等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

員林分局長吳詠傑表示，投資虛擬貨幣成為詐騙集團的熱門手法，提醒民眾「高報酬必有高風險」，不要輕信「穩賺」承諾，應拒絕陌生人推薦投資，更不要輕易匯款，也可撥打165反詐騙專線向警方諮詢報案。

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