台中23警察集體涉貪挨批「警紀敗壞」 市長盧秀燕說話了

台中爆發23名警察集體涉貪案，市議員陳俞融今在市政總質詢批評，市長盧秀燕喊「陽光政治、透明清廉」口號，結果「警紀敗壞」；盧秀燕說，警方重視警紀，自檢自辦，並移送法辦；目前連檢察官都在辦，不會官官相護。

台中市警局爆發集體貪汙案，台中地檢署9月首波搜索第六分局李姓巡佐等12人，查出其等利用取締交通違規，白紅單轉換涉嫌圖利，後續掌握新事證，今再搜索23人，均列貪汙圖利罪被告訊問中。

陳俞融指，從今年9月至今3個月，警察違法案件連環爆，何時才能停止台中警紀敗壞？何時才能水落石出、不讓「幾顆老鼠屎，壞了一鍋粥」？盧號稱「透明清廉」治理，竟有警集體涉貪的離譜違法行為，嚴重敗壞警察的形象。

警察局長李文章說，這起違法犯紀案件，多是發生在於2019年至去年曾在警六分局西屯所服務，為同一案件，警方一直都有要求全體同仁不能違法，但永遠都會有人違法犯紀，因此本案件警方自己主動偵辦，依法送辦，甚至會汰除違紀人員。

陳俞融建議，盧應責成政風處成立專案小組，專責調查此案，避免官官相護，盧任內竟發生警集體涉貪，明顯跟盧的清廉政府不符，讓盧顏面無光，呼籲警察局不要再官官相護，盡速調查釐清案情，務必全數揪出違法人員。

盧秀燕說，這是警方自檢自辦，重視警紀，同一案自清門戶，並移送法辦，一個這麼大團體，的確少數人違反法令不應該；她覺得應該成立專案小組，但目前連檢察官都在辦，不會有官官相護的問題。

台中市長盧秀燕。記者陳秋雲／攝影