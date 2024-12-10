快訊

國在山河廢——營建廢棄物濫倒 台61線成犯罪公路

北韓上百特工援俄任務曝光 行前惡補俄語、作戰經歷「禁談外國新聞」

台中23警察集體涉貪挨批「警紀敗壞」 市長盧秀燕說話了

台中23警察集體涉貪挨批「警紀敗壞」 市長盧秀燕說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中爆發23名警察集體涉貪案，市議員陳俞融今在市政總質詢批評，市長盧秀燕喊「陽光政治、透明清廉」口號，結果「警紀敗壞」；盧秀燕說，警方重視警紀，自檢自辦，並移送法辦；目前連檢察官都在辦，不會官官相護。

台中市警局爆發集體貪汙案，台中地檢署9月首波搜索第六分局李姓巡佐等12人，查出其等利用取締交通違規，白紅單轉換涉嫌圖利，後續掌握新事證，今再搜索23人，均列貪汙圖利罪被告訊問中。

陳俞融指，從今年9月至今3個月，警察違法案件連環爆，何時才能停止台中警紀敗壞？何時才能水落石出、不讓「幾顆老鼠屎，壞了一鍋粥」？盧號稱「透明清廉」治理，竟有警集體涉貪的離譜違法行為，嚴重敗壞警察的形象。

警察局長李文章說，這起違法犯紀案件，多是發生在於2019年至去年曾在警六分局西屯所服務，為同一案件，警方一直都有要求全體同仁不能違法，但永遠都會有人違法犯紀，因此本案件警方自己主動偵辦，依法送辦，甚至會汰除違紀人員。

陳俞融建議，盧應責成政風處成立專案小組，專責調查此案，避免官官相護，盧任內竟發生警集體涉貪，明顯跟盧的清廉政府不符，讓盧顏面無光，呼籲警察局不要再官官相護，盡速調查釐清案情，務必全數揪出違法人員。

盧秀燕說，這是警方自檢自辦，重視警紀，同一案自清門戶，並移送法辦，一個這麼大團體，的確少數人違反法令不應該；她覺得應該成立專案小組，但目前連檢察官都在辦，不會有官官相護的問題。

台中市長盧秀燕。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕。記者陳秋雲／攝影

台中市議員陳俞融（左四）等人今質詢時，批評台中爆發23名警察集體涉貪案是警紀敗壞。記者趙容萱／攝影
台中市議員陳俞融（左四）等人今質詢時，批評台中爆發23名警察集體涉貪案是警紀敗壞。記者趙容萱／攝影

盧秀燕 警察 貪汙

延伸閱讀

台中大巨蛋須覓地逾10公頃 市長盧秀燕：400到500億元起跳

【重磅快評】盧秀燕能孵蛋 綠營只出一張嘴？

執政黨引戰？民衆憂孩子上戰場 盧秀燕：籲賴總統說明消人民疑慮

台中大巨蛋選址「進入最後評估」 盧秀燕透露4條件

相關新聞

母女遭詐千萬輕生 2車手得知鬧出人命「一臉茫然」以為單純跑腿取款

台北市一名婦人投資遭詐騙1200萬元，前天與女兒被發現在家輕生。詐騙集團車手楊姓、黃姓男子今被警方拘提，得知婦人身亡一臉...

台中23警察集體涉貪挨批「警紀敗壞」 市長盧秀燕說話了

台中爆發23名警察集體涉貪案， 市議員陳俞融今在市政總質詢批評，市長盧秀燕喊「陽光政治、透明清廉」口號，結果「警紀敗壞」...

影／詐騙車手走路像喪屍 警方攔下80萬婦人才知受騙崩潰大哭

饒男日前在彰化縣北斗鎮上露出如殭屍般齜牙咧嘴怪異舉止，引發員林警分局林厝派出所員警注意尾隨，赫然發現他竟是詐騙集團車手，...

內湖母女遭詐千萬雙亡2車手落網 檢訊後1聲押禁見、1交保

內湖母女遭詐1200萬元報警求助後陳屍家中，警方今早查獲詐欺車手黃男、楊男，依詐欺等罪嫌送辦，檢方複訊後對黃男聲押禁見、...

苗栗男殺母砍子跳樓亡 警嘆：母護兒不願開門「錯失第一時間」

苗栗縣竹南鎮一名黃姓男子9日晚間疑被害妄想症發作，竟持美工刀割傷母親和兒子後，當著員警面前跳樓送醫不治；由於警員上門處理...

母女投資遭詐騙1200萬輕生 內湖警帶回兩名詐團車手追查

台北市一名婦人投資遭詐騙1200萬元，本月8日與女兒被發現陳屍住處，兩人留有遺書。警方今上午查獲詐騙集團車手楊姓、黃姓男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。