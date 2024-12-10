母女遭詐千萬輕生 2車手得知鬧出人命「一臉茫然」以為單純跑腿取款

台北市一名婦人投資遭詐騙1200萬元，前天與女兒被發現在家輕生。詐騙集團車手楊姓、黃姓男子今被警方拘提，得知婦人身亡一臉茫然，稱應徵收款工作，不知是詐騙，警方查出兩人向婦人取款60萬元，依詐欺罪、洗錢防制法移送。

警方調查，詐團假冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」招攬投資飆股，35歲楊姓、20歲黃姓男子均曾被查獲擔任詐團車手，分別在今年7月、8月於婦人的北市內湖路住家附近巷口，向婦人取款20萬、40萬元交給上手。

警方調閱監視器面交影像，鎖定兩人身分，今上午11時在桃園市拘提楊、下午1時在新北市拘提黃，兩人在家落網，被帶回內湖警分局調查。

兩人稱，上臉書應徵收款、收物人員工作，不知是從事詐騙，以為只是單純幫忙跑腿取款；據了解，兩人不知婦人輕生，經警方告知後表情茫然，沒有回應。警詢後移送士林地檢署，建請檢方聲押，並查扣兩人手機追查上手及共犯。

警方偵辦婦人遭詐騙案，鎖定10名車手，已查獲楊、黃，另有5人因詐欺案在監獄服刑或於看守所羈押，陸續借詢，並追查在逃3人。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980