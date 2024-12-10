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苗栗男殺母砍子跳樓亡 警嘆：母護兒不願開門「錯失第一時間」

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮一名黃姓男子9日晚間疑被害妄想症發作，竟持美工刀割傷母親和兒子後，當著員警面前跳樓送醫不治；由於警員上門處理時黃母護兒心切不願協助開門，警方也感嘆錯失第一時間將人控制，幸受傷祖孫送醫救治後傷勢穩定，全案將由檢警調查釐清案情。

警方初步調查，37歲黃男疑罹患思覺失調症會產生幻聽、幻覺，無正常工作，也曾被母親通報家暴，3年前離婚後他與63歲母親、10歲兒子、7歲女兒同住。昨晚8點多，他疑似被害妄想症發作，情緒失控大喊大叫，認為「我的機車裡面躲了一個人，想要殺我們全家」、「媽媽身上有嬰靈」，還意圖持小美工刀自殘，黃母見狀阻止時被刀割傷，頸部有20公分淺傷口。

男童見祖母受傷上前阻止也被割傷，隨即機警報案「家裡都是血、爸爸要殺人」，而家中小女童則是嚇得將自己反鎖在房間內，並未受傷。

警方據報到場發現大門深鎖，警員只能在門外焦急的狂喊「開門！」，男童負傷趁隙開門，但遭黃男拉回反鎖門內；黃母害怕家醜外揚，一度隔門向警員稱說「我們自己處理就好」。最後黃母見兒子跑到陽台意圖輕生，她才配合警方將門打開，而黃男見員警進屋後，竟直接從4樓陽台跳下大樓中庭，當場傷重失去生命跡象，被送醫搶救仍宣告不治。

隨後受傷祖孫也被送往頭份為恭醫院救治。院方指出，男童頸部有開放性傷口，經緊急手術後在加護病房觀察中；黃母則是臉、頸多部位開放性淺傷口，經縫合手術後意識清楚、生命跡象穩定，目前也住院觀察中。

縣府社會處指出，黃姓男子2020年有酗酒及對前妻家暴問題，2021年離婚結案，3年多來並沒有家暴事件通報，初判前晚是獨發事件，社工人員評估女童有親屬照顧資源，暫無緊急保護安置的必要。

警方表示，由於受傷祖孫還在住院觀察中，情緒也較激動，今天尚無法製作完整筆錄，全案將完備資料後再報請檢方相驗，以釐清黃男確切死因。

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警方昨晚也一度封鎖案發公寓大樓進行採證與調查，附近住戶議論紛紛。圖／民眾提供
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黃男墜樓後滿臉是血隨即被送往醫院急救，但最後仍搶救無效。圖／消防局提供
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家暴 母親

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