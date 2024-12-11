無償分享心法…陳梅慧之死各界惋惜 幣流分析師如何打詐？風險多高？

虛擬貨幣金流分析師專注於追蹤加密貨幣的資金流向，協助偵查洗錢、詐欺、勒索等相關犯罪。情境示意圖。路透

XREX虛擬貨幣交易所金融犯罪首席調查師陳梅慧驟然辭世，各界惋惜。她不僅催化司法追查詐騙集團不法幣流的辦案流程，更無償將相關知識傳授分享給全民大眾，讓幣流分析成為打擊詐騙的關鍵武器。究竟，這一行為何如此稀缺？而從事這個職務，風險會有多大？

為什麼你要記得「陳梅慧」（Miffy Chen）這個名字？這位「打詐女神」專精虛擬貨幣、區塊鏈洗錢犯罪防治偵查技術，目前更是台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師。她生前曾屢建奇功，無償地熱心協助警方調查多起網路加密貨幣區塊鏈金流犯罪案件，包括：追查兒少影像偷拍的「創意私房」「八八會館」洗錢案等錯綜複雜的虛幣金流，都倚賴她的火眼金睛和專業追查手法找線索。

12月4日，XREX虛擬貨幣交易所金融犯罪首席調查師陳梅慧因車禍意外離世，引起社會大眾惋惜，目前網路上，已有許多悼念陳梅慧貢獻的文章，陳梅慧熱心好義，為了跟時間賽跑，精確地追蹤詐團金流，十分考驗耐性與熱忱。但陳梅慧不辭辛勞，忙完家務後，就打開一串串的加密錢包位址交叉比對，提供檢警有力的辦案證據。她本人曾強調，她在意的是如何把民眾受騙的錢盡早追回。

「我為什麼投注這麼多心力在這上面，是因為對被害人來說，他們在意的事情還是取回財損，要凍結金流，才能打擊到詐欺產業，而不是只是停留在傳統的人頭戶上。但我不確定司法單位會怎麼想，對我來說，我就是會拿個案去衝撞它，拿個案去不斷嘗試，因為我覺得虛擬貨幣會改變很多事情，像改變犯罪行為，執法的行為就勢必要被改變，不然是沒辦法處理這類犯罪，不是嗎？」陳梅慧曾在接受《報導者》採訪時強調。

2024年4月，內政部刑事警察局成立「虛擬貨幣查扣專案小組」，第一個案件諮詢的專家就是陳梅慧。半年來，該小組經手60個投資詐騙案件，就凍結逾93億詐團金流，成效不俗。

陳梅慧專精虛擬貨幣、區塊鏈洗錢犯罪防治偵查技術，「創意私房」、「八八會館」洗錢案等錯綜複雜的虛幣金流，都倚賴她的火眼金睛和專業追查手法找線索。圖／取自陳梅慧臉書

而陳梅慧的驟然離世，更讓原本就稀缺的虛擬貨幣分析師行業面臨挑戰，由於。事實上， XREX發表的報告〈XREX分析台版Ｎ號房鏈上金流：誰是兒少性剝削背後獲利的人？〉中，陳梅慧就大方公開她的整套幣流追蹤心法，而完整報告提交相關執法單位。

虛幣金流分析師，成打詐「公私協力」關鍵角色

區塊鏈專業社群媒體《動區動趨》指出，虛擬貨幣金流分析師專注於「追蹤加密貨幣的資金流向，協助偵查洗錢、詐欺、勒索等相關犯罪，透過分析區塊鏈上的交易紀錄，他們能定位可疑的錢包地址，揭示資金的流入流出情況，並將犯罪鏈條拼湊完整，為檢警提供重要線索。」

雖然詐騙手法日新月異，但區塊鏈技術公開透明的特性，反而使金流無所遁形且一覽無遺，區塊鏈上的數據不可篡改，因此凡走過必留下痕跡，虛擬貨幣金流分析師正是利用這一特性，透過分析加密貨幣在區塊鏈上的足跡流向，協助檢警辦案。

由於詐騙集團手法日新月異，最後的金流成為最後一哩線索，因此，虛擬貨幣分析師的角色格外關鍵，在「公私協力」模式下，目前國際上相關認可的金流分析資格證照，包括：CCI（認證加密貨幣調查員）、CAMS（認證反洗錢師）、CFE（註冊舞弊檢查師） 等。

無私分享心法，盼全民都可以學會幣流追蹤

事實上，陳梅慧不但經常替執法機關授課，也曾無私公開分析「創意私房」用來收款的四個區塊鏈錢包過程，提供外界參考，讓全民都可以是幣流追蹤者。有興趣者請見加密貨幣交易所XREX網站上的整理全文：靠自己就能揭穿詐騙集團！2024四款必學幣流追蹤工具全解析，裡頭整理了四款常見的幣流追蹤工具：OKLink、Arkham、Bitquery及MistTrack，不只可以用於追查不法金流，在自己交易之前，也可以先確認一下和自己互動的錢包，是否有可疑活動或非法標籤。

以上這些數據追蹤軟體，也有不少專業虛擬貨幣交易員會拿來應用，透過鏈上金流資訊，觀察俗稱為「巨鯨」，也就是大戶的動向，把握關鍵市場投資機會。

而陳梅慧的驟然離世，縱使留給親友再多不捨與遺憾。目前外界紛紛質疑她的意外背後原因並不單純，檢調為平息社會不安，也已立案調查，但應重視的是，無論是加密（虛擬）貨幣產業的前景，以及考量到整體生態系的完整性，又或是協助打詐反洗錢的「公私協力」調查過程中，加密貨幣分析師的角色定位、責任分工及相關權益，應被釐清、定位，甚至是提供保障，否則追蹤不法幣流的風險過高，恐怕長期下來亦會消耗熱情，以及讓有志投入者卻步。

（本文出自2024.12.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）