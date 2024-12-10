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母女投資遭詐騙1200萬輕生 內湖警帶回兩名詐團車手追查

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市一名婦人投資遭詐騙1200萬元，本月8日與女兒被發現陳屍住處，兩人留有遺書。警方今上午查獲詐騙集團車手楊姓、黃姓男子，稍早帶回北市內湖警分局依詐欺等罪偵辦。

警方調查，詐團假冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」招攬投資飆股，婦人今年7月瀏覽臉書投資廣告，加入LINE投資群組，當月27日起面交9次、以網路銀行及臨櫃匯款15次，共交付1200萬元，最後一次是10月11日面交。

婦人本月4日由女兒陪同赴內湖分局港墘派出所報案，指被騙1200萬元，還透過代書以住家抵押借貸170萬元，遺書也提及此事；女兒遺書透露替母親被騙感到悲痛，希望弟弟好好活下去。

警方調閱監視器追緝向婦人取款的車手，追查收款的人頭帳戶金流，並清查代書是否勾結詐團。

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台北市一名婦人投資遭詐騙1200萬元，本月8日與女兒被發現陳屍住處，兩人留有遺書，警方今上午查獲詐騙集團車手楊姓、王姓男子。圖／本報資料照片
台北市一名婦人投資遭詐騙1200萬元，本月8日與女兒被發現陳屍住處，兩人留有遺書，警方今上午查獲詐騙集團車手楊姓、王姓男子。圖／本報資料照片
台北市一名婦人投資遭詐騙1200萬元，本月8日與女兒被發現陳屍住處，兩人留有遺書，警方今上午查獲詐騙集團車手楊姓、黃姓男子。記者李奕昕／翻攝
台北市一名婦人投資遭詐騙1200萬元，本月8日與女兒被發現陳屍住處，兩人留有遺書，警方今上午查獲詐騙集團車手楊姓、黃姓男子。記者李奕昕／翻攝
台北市一名婦人投資遭詐騙1200萬元，本月8日與女兒被發現陳屍住處，兩人留有遺書，警方今上午查獲詐騙集團車手楊姓、黃姓男子。記者李奕昕／翻攝
台北市一名婦人投資遭詐騙1200萬元，本月8日與女兒被發現陳屍住處，兩人留有遺書，警方今上午查獲詐騙集團車手楊姓、黃姓男子。記者李奕昕／翻攝

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