快訊

台中23警涉「開假單」集體圖利 偵查隊長被帶回、6分局遭搜索

中職／知名球評爆料味全龍領先朱育賢爭奪戰 有望獲4年合約

瀏海螢幕不見了！蘋果OLED MacBook Pro變全螢幕機型 2026年登場

聽新聞
0:00 / 0:00

陳梅慧頭七 XREX發聲明：不要扭曲她生前的努力與貢獻

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧4日凌晨在國道遭追撞身亡，今已屆滿7天，外界紛傳是捲入洗錢案惹禍上身。所屬集團XREX也在她頭七這天發聲明呼籲「不要扭曲梅慧生前為司法、為正義、為打詐做出的努力與貢獻」。

陳梅慧與任職刑事局的謝姓男友捲入洩密，遭到台中地檢署調查偵辦，她所屬的XREX虛擬幣交易所創辦人蕭匯宗、黃耀文當天也被傳喚，日前才因捲入阿福錢包案雙雙被列洗錢被告交保。未料陳梅慧4日凌晨步出中檢搭車回台北途中，在國道1號新竹段車禍身亡。

XREX聲明表示「今天是梅慧的頭七，我們虔誠地希望善良、勇敢和正義的梅慧，能夠安息，不再受到任何不必要的揣測的傷害」。

XREX在聲明中指出，陳梅慧是今年2月加入團隊，因為XREX的技術和工具能夠成為她打擊詐騙的重要支持，她的加入也讓XREX可以繼續在產業發展和公眾利益上，善盡企業社會責任，陳梅慧也可以繼續她的承諾，發揮專長協助司法單位打詐。

XREX表示，面對當前詐騙集團猖獗，檢警調等司法單位戮力辦案，是政府體制內的主力是而民間企業與組織的共同努力，則是政府不可或缺的助力，陳梅慧與XREX都充分理解，也一直相信這是全民共同承擔的使命。

XREX呼籲，目前針對正在進行中的所有案件，任何的揣測都會造成多重傷害，希望大家尊重陳梅慧，尊重陳梅慧的家人，尊重深愛陳梅慧的所有同仁們，更不要扭曲陳梅慧生前為司法、為正義、為打詐做出的努力與貢獻。

陳梅慧獲選為2025年區塊鏈30大影響人物中的「催化者」，日前不幸車禍身亡。圖／取自陳梅慧臉書
陳梅慧獲選為2025年區塊鏈30大影響人物中的「催化者」，日前不幸車禍身亡。圖／取自陳梅慧臉書

司法 打詐 洗錢 虛擬貨幣 陳梅慧

延伸閱讀

母女遭詐報案被譏諷 侯友宜籲警：一句話一個眼神都能帶來安慰　

吳宗憲批行政機關甩鍋打詐責任 不應讓司法獨撐

檢追洩密案 陳梅慧枉死…同車XREX創辦人也捲阿福錢包洗錢案

打詐、識詐不能停 瑞芳警與企業辦識詐講座

相關新聞

母女投資遭詐騙1200萬輕生 內湖警帶回兩名詐團車手追查

台北市一名婦人投資遭詐騙1200萬元，本月8日與女兒被發現陳屍住處，兩人留有遺書。警方今上午查獲詐騙集團車手楊姓、黃姓男...

陳梅慧頭七 XREX發聲明：不要扭曲她生前的努力與貢獻

台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧4日凌晨在國道遭追撞身亡，今已屆滿7天，外界紛傳是捲入洗錢案惹禍...

影／苗栗男殺母砍子對峙畫面曝光 警狂喊：開門！

苗栗縣竹南鎮昨晚間發生一起人倫悲劇，一名黃姓男子疑精神有異竟持刀砍殺媽媽和兒子後墜樓身亡；據了解，黃男有被害妄想症，4年...

竹南男子疑母親身旁有嬰靈 砍傷媽媽、10歲兒後墜樓身亡

苗栗縣竹南鎮黃姓男子昨天持美工刀，涉嫌砍傷媽媽、兒子後墜樓身亡，警方及社政單位介入了解，黃男對前妻家暴案，已於3年前結案...

檢追洩密案 陳梅慧枉死…同車XREX創辦人也捲阿福錢包洗錢案

台中地檢署偵辦刑事局謝姓警員洩密，其擔任金融犯罪調查師的女友陳梅慧也被捲入，4日凌晨陳女獲無保請回與謝搭車北上途中遇車禍...

老老照顧悲劇 呂秋遠：責任別一肩挑、多給照顧者支持

新北市昨傳出老老照顧悲劇，73歲林姓老翁長期照顧68歲症臥病在床的妻子，疑因身心俱疲，昨將妻從住處丟下致死，涉嫌殺人罪聲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。