陳梅慧頭七 XREX發聲明：不要扭曲她生前的努力與貢獻

台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧4日凌晨在國道遭追撞身亡，今已屆滿7天，外界紛傳是捲入洗錢案惹禍上身。所屬集團XREX也在她頭七這天發聲明呼籲「不要扭曲梅慧生前為司法、為正義、為打詐做出的努力與貢獻」。

陳梅慧與任職刑事局的謝姓男友捲入洩密，遭到台中地檢署調查偵辦，她所屬的XREX虛擬幣交易所創辦人蕭匯宗、黃耀文當天也被傳喚，日前才因捲入阿福錢包案雙雙被列洗錢被告交保。未料陳梅慧4日凌晨步出中檢搭車回台北途中，在國道1號新竹段車禍身亡。

XREX聲明表示「今天是梅慧的頭七，我們虔誠地希望善良、勇敢和正義的梅慧，能夠安息，不再受到任何不必要的揣測的傷害」。

XREX在聲明中指出，陳梅慧是今年2月加入團隊，因為XREX的技術和工具能夠成為她打擊詐騙的重要支持，她的加入也讓XREX可以繼續在產業發展和公眾利益上，善盡企業社會責任，陳梅慧也可以繼續她的承諾，發揮專長協助司法單位打詐。

XREX表示，面對當前詐騙集團猖獗，檢警調等司法單位戮力辦案，是政府體制內的主力是而民間企業與組織的共同努力，則是政府不可或缺的助力，陳梅慧與XREX都充分理解，也一直相信這是全民共同承擔的使命。