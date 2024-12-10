影／苗栗男殺母砍子對峙畫面曝光 警狂喊：開門！

苗栗縣竹南鎮昨晚間發生一起人倫悲劇，一名黃姓男子疑精神有異竟持刀砍殺媽媽和兒子後墜樓身亡；據了解，黃男有被害妄想症，4年前曾被媽媽通報家暴，昨案發警方上門時被擋在屋外，員警狂喊「開門！」雙方對峙畫面曝光，緊張氣氛令人心悸。

警方初步調查，37歲黃男離婚多年，患有精神疾病就醫紀錄但並無身障手冊，目前與63歲母親、10歲兒子、7歲女兒同住。昨晚間8點多，他疑似被害妄想症發作，認為「我的機車裡面躲了一個人，想要殺我們全家」，因他有思覺失調症，產生幻聽、幻覺遂持小水果刀自殘，黃母見狀阻止時被刀割傷，頸部有20公分淺度傷口。

黃男情緒失控大喊大叫，黃男兒子見黃母被砍傷後，奮不顧身上前阻止也遭砍傷，隨即機警報警求援，而黃男的7歲女兒則是嚇得將自己反鎖在房間內。

警方據報趕到現場後，不斷喝令黃男開門，黃男兒子負傷趁隙開門，但遭黃男拉回反鎖門內，雙方隔門對峙一陣後，黃母才順利將門打開，而黃男見員警進屋後，當著員警的面從4樓跳下大樓中庭，當場失去生命跡象，被送醫搶救仍宣告不治。

院方指出，黃男兒子頸部有開放性傷口，經緊急手術後，目前正在加護病房觀察中，黃母則是臉、頸多部位開放性傷口，生命跡象穩定，目前住院觀察中，兩人暫無生命危險。

警方密錄器拍下與黃男對峙的畫面，只見警方不斷朝著門內的黃男喝斥，「開門、快開門」、「在幹嘛！」，門內的黃男與黃母、黃男兒子不斷拉扯，門一打開後，黃男兒子便奪門而出，此時黃男疑似準備跳樓，員警大喊「放手」、「冷靜一點好不好」，隨後便是一陣忙亂「下去、下去樓下」、「支援！支援！支援！支援！」現場狀況相當危急，隨後黃男滿臉是血被送上救護車。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980