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竹南男子疑母親身旁有嬰靈 砍傷媽媽、10歲兒後墜樓身亡

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮黃姓男子昨天持美工刀，涉嫌砍傷媽媽、兒子後墜樓身亡，警方及社政單位介入了解，黃男對前妻家暴案，已於3年前結案，疑似幻覺媽媽身有嬰靈才揮刀，傷及媽媽、兒子，初步研判是突發事件，全案檢警將進一步調查釐清。

苗栗警方昨天晚上8點多接獲10歲男童報案他受傷了，有家暴案件，竹南分局員警趕到竹南鎮一處公寓，現場異男拒不開門，警方救出受傷男童後，黃男從4樓住處墜下公寓中庭，黃男失去呼吸心跳，送醫仍傷重不治。

警方初步調查，黃男疑似幻覺媽媽（62歲）身旁有嬰靈，情緒相當激動，持美工刀亂揮，造成媽媽頸部有道20公分刀傷，兒子手掌、脖子各有10公分刀傷，5歲女兒躲在房間內沒有受傷，但飽受驚嚇。

醫院指出，10歲男童頸部開放性傷口，昨晚緊急手術，目前在加護病房生命徵象穩定，62歲媽媽臉其他及多發部位開放性傷口，已進行縫合，生命徵象穩定，2人都住院觀察。

據了解，黃姓男子2020年有酗酒及對前妻家暴問題，縣府社會處開案，2021年離婚結案，3年多來並沒有家暴事件通報，昨晚初判是獨發事件，社工人員評估親屬照顧資源，暫無緊急保護安置的必要。

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苗栗縣竹南鎮黃姓男子昨天持美工刀，涉嫌砍傷媽媽、兒子後墜樓身亡，警方及社政單位介入了解，初步研判是突發事件，全案檢警將進一步調查釐清。圖／民眾提供
苗栗縣竹南鎮黃姓男子昨天持美工刀，涉嫌砍傷媽媽、兒子後墜樓身亡，警方及社政單位介入了解，初步研判是突發事件，全案檢警將進一步調查釐清。圖／民眾提供

墜樓 家暴 情緒

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