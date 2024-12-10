檢追洩密案 陳梅慧枉死…同車XREX創辦人也捲阿福錢包洗錢案

台中地檢署偵辦刑事局謝姓警員洩密，其擔任金融犯罪調查師的女友陳梅慧也被捲入，4日凌晨陳女獲無保請回與謝搭車北上途中遇車禍身亡，引起輿論揣測甚至陰謀論。經查，陳所屬XREX虛擬幣交易所創辦人蕭匯宗、黃耀文當天也被傳喚，日前才因捲入阿福錢包案雙雙被列洗錢被告交保。

台中地檢署偵辦ACE王牌交易所及其轉投資的富海數位創新公司，利用「Alfred Wallet」APP（「阿福錢包」）從事虛擬貨幣線下場外交易模式，與假投資詐欺集團介接合作，經手詐騙、洗錢金額3億4236多萬，今年3月起訴ACE潘姓負責人、詹姓策略長等7人。

未料中檢起訴阿福錢包案後，為釐清相關不法集團掌握被害人大量個資來源，溯源追查鎖定XREX集團創辦蕭匯宗、創辦人兼執行長黃耀文，日前才傳喚2人到庭，檢察官複訊後認為嫌疑重大，各命200萬元、50萬元交保。

檢方持續追查外洩的個資，發覺洗錢共犯掌控的雲端資料夾內，發現有數十筆詐騙案件的完整被害人警詢筆錄，為釐清該筆錄來源，以及相關人員有無涉及違反個人資料保護法、洩密等罪嫌，認為有查明必要而繼續追查。

中檢12月3日持法院核發搜索票執行搜索，同步由警方交付約談通知書通知謝姓警員、陳梅慧，以及蕭匯宗、黃耀文，將4人列被告，同步再傳喚另1名證人。

檢方4日凌晨訊畢後，認為謝員涉有嫌疑依違反個資法等命3萬元交保，而另陳梅慧製作相關分析報告時，究竟有無經手被害人個資仍存疑，檢方審慎考量才命她無保請回。至於蕭匯宗、黃耀文因日前已交重保，當天才未再命交保。