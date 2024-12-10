男砍母傷子 見警墜樓亡

黃男行兇後從4樓墜樓，當場沒有呼吸心跳，受傷婦人及男童媽媽均被送醫搶救中。送醫示意圖／翻攝竹南分局臉書 苗栗縣竹南鎮昨晚發生家暴凶殺案！卅六歲黃姓男子疑與母親發生激烈爭吵，過程中涉持刀砍殺母親及其十歲兒子；警方獲報後到場，黃男情緒激動反鎖住家鐵門，隨後當著員警面直接從四樓墜樓，當場沒呼吸心跳，送醫不治。

黃母則遭「割頸」，頸部有道廿公分刀傷，黃男兒子上前阻止時遭砍，手掌、脖子各有十公分刀傷，兩人送醫暫無生命危險。警方表示，全案仍待採證調查釐清。

這起事件發生在苗栗縣竹南鎮萬大路，屬於竹南鬧區，凶案發生後，目前二人受傷，行凶者墜樓身亡，三人都送醫，全案引起當地周邊鄰里議論。

警方調查，黃男與六十三歲母親爭吵時，拿刀砍殺母親脖子，黃的兒子欲阻止，並報警求救，向警方宣稱「家裡都是血、爸爸要殺人」；警方獲報後到場見大門反鎖，不斷大聲喝令屋內男子開門，男童趁隙開門，但又遭黃男拉回反鎖，沒多久受傷黃母才順利開門。

警方表示，黃男見警員進入屋內後，情緒激動，緊接著就當著員警的面從四樓陽台跳下；家中還有七歲女童驚嚇不已，但未受傷。

有鄰居說，黃男與妻子離異後，與母親及一對小兒女同住，時有情緒不穩狀況，常聽到他與母親爭吵，但沒想到會發生這樣的憾事。

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