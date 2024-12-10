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母女遭詐輕生 曝報案被警嘲諷

聯合報／ 記者李奕昕李隆揆林麗玉／台北報導

北市內湖前天被發現一對母女陳屍家中，昨傳出母女遭詐騙，向警方求助卻還遭嘲諷「怎麼被騙」、「你怎麼不去死一死？」。圖為內湖分局。圖／聯合報系資料照片
北市內湖前天被發現一對母女陳屍家中，昨傳出母女遭詐騙，向警方求助卻還遭嘲諷「怎麼被騙」、「你怎麼不去死一死？」。圖為內湖分局。圖／聯合報系資料照片
台北市內湖區一對母女前天陳屍住處，遺書透露投資遭詐騙，報案卻被警察嘲諷「妳還活著喔？」警方調查婦人報案被騙一二○○萬元，處理的劉姓警員事後致電婦人時確有不當言詞，缺乏同理心，記一大過調整職務，並函送檢方查處。

據了解，劉姓警員稱不記得說過這句話，但承認錯誤。內湖警分局長蕭惠珠前晚率偵查隊長、港墘所長向家屬致歉；家屬希望分局妥善教育員警，不要再發生類似情形。

台北市長蔣萬安昨主持治安會報也關心此案，要警察局長李西河重新議處，提醒警察要有同理心。李西河指示將劉員移送懲戒法院審理，列優先汰除對象。

這名五十五歲婦人本月四日下午由廿九歲女兒陪同赴港墘所報案，由卅一歲劉姓警員受理；事後劉因尚有部分案情須補充說明，包括金錢面交時間、地點及金額，六日上午致電婦人約時間製作第二次筆錄。

八日下午，婦人和女兒被兒子發現陳屍住處；其中女兒遺書透露警察「嘻皮笑臉」，嘲諷母親「妳還活著喔？」

警方調閱受理及通話錄音錄影，四日婦人報案時曾詢問能否追回財損，劉回答「機率不高」；六日劉數次致電婦人未接通，接通後第一句話說「妳還活著喔？」研判是因數次未接通，而非針對婦人受騙嘲諷，但言詞嚴重失當。

內湖警分局認為劉言詞不當，缺乏同理心，當晚開考績會決議記一大過調警備隊，港墘所長監督不周記過一次，分局長自請處分。劉是否涉刑事責任，函送士林地檢署查處。

檢方表示，除相驗釐清死因，對於二人生前遭詐騙會深入追查。另員警涉及言詞不當，也將一併了解與本案有無關聯。

官警說，員警受理及攔阻詐騙案量大，可能習以為常或替被害人著急，脫口如「怎麼這麼笨」等不當言詞，未顧及被害人心情；而詐騙財損難追回，據實以告被害人恐難接受，過度給予希望又怕被質疑辦案不力。詐騙氾濫，高層應加強和民眾溝通的教育訓練

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內湖 教育訓練 李西河 蔣萬安 詐騙 警察

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