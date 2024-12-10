母女遭詐輕生／臉書誤信假投資 警：已鎖定車手

台北市一名婦人及其女兒昨被發現陳屍住處，遺書透露投資遭詐騙。記者李奕昕／翻攝 台北市一名婦人投資遭詐騙一二○○萬元，前天與女兒被發現陳屍住處，兩人留有遺書，檢方昨相驗認定無他殺嫌疑。警方查出，婦人誤信飆股假投資，已掌握向婦人取款的詐騙集團車手黃姓男子身分追緝。

刑事局統計一六五反詐騙系統平台資料，上月受理詐騙案一萬八二○四件、財損一二六億七五九四元，其中假投資件數占二成二、財損占六成四，為件數最多及財損最高的詐欺手法。

警方調查，詐團假冒投資理財網紅「柴鼠兄弟」招攬投資飆股，婦人今年七月瀏覽臉書投資廣告，加入ＬＩＮＥ投資群組，當月廿七日起面交九次、以網路銀行及臨櫃匯款十五次，共交付一二○○萬元，最後一次是十月十一日面交。

婦人本月四日由女兒陪同赴北市內湖警分局港墘派出所報案，指被騙一二○○萬元，還透過代書以住家抵押借貸一七○萬元，遺書也提及此事；女兒遺書透露替母親被騙感到悲痛，希望弟弟好好活下去。

警方調閱監視器，鎖定十月十一日向婦人取款的黃姓男子身分，並追查收款的人頭帳戶金流、代書是否勾結詐團。不過，警方監視器影像檔案僅保存兩個月，難再調閱七至九月面交影像。

士林地檢署昨相驗，認定無他殺嫌疑，家屬對死因無意見，發還遺體供家屬辦理後事。分局表示，已調獲黃姓車手身分，深入溯源偵辦，務期周延，並深化識詐宣導及詐騙案偵查。

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