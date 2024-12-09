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家裡都是血！男砍殺母、子反鎖家門墜樓亡 10歲童報警

聯合報／ 記者吳傑沐范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮今晚9時許發生家暴凶殺案！36歲黃姓男子疑與母親發生激烈爭吵，過程中涉持刀砍殺母親及其10歲兒子；警方獲報後到場，黃男情緒激動反鎖住家鐵門，隨後當著員警面直接從4樓墜樓，當場沒呼吸心跳，送醫不治。

黃母則遭「割頸」，頸部有道20公分刀傷，黃男兒子上前阻止時也遭砍，手掌、脖子各有10公分刀傷，兩人意識清楚，送醫搶救中，暫無生命危險。警方表示，全案積極採證調查，以釐清案情。

這起事件發生在苗栗竹南鬧區，這起凶案發生後，引起周邊鄰里關切。

警方調查，黃男與63歲母親爭執時，拿刀砍殺對方脖子，黃的兒子欲阻止也受傷，並報警求救，向警方宣稱「家裡都是血、爸爸要殺人」，警方獲報後到場見大門反鎖，不斷大聲喝令屋內男子開門，男童趁隙開門之際，卻又遭黃男拉回反鎖，沒多久受傷婦人才順利開門。

警方表示，黃男見警員進入屋內後，情緒激動不已，緊接著就當著員警的面從四樓陽台跳樓；家中還有7歲女童驚嚇不已，但未受傷。

有鄰居說，黃男與妻子離異後，與母親及其兒、女同住，時有情緒不穩狀況，常聽到他與母親發生吵鬧聲響，但沒想到會發生這樣的憾事。

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苗栗竹南鬧區今晚發生家暴凶殺案，黃姓男子持刀傷害母親、10歲兒子後，警方獲報到場，黃當警察面從4樓墜落，送醫不治。圖／民眾提供
苗栗竹南鬧區今晚發生家暴凶殺案，黃姓男子持刀傷害母親、10歲兒子後，警方獲報到場，黃當警察面從4樓墜落，送醫不治。圖／民眾提供
苗栗竹南鬧區今晚發生家暴凶殺案，黃姓男子持刀傷害母親、10歲兒子後，警方獲報到場，黃當警察面從4樓墜落，送醫不治。圖／民眾提供
苗栗竹南鬧區今晚發生家暴凶殺案，黃姓男子持刀傷害母親、10歲兒子後，警方獲報到場，黃當警察面從4樓墜落，送醫不治。圖／民眾提供
苗栗竹南鬧區今晚發生家暴凶殺案，黃姓男子持刀傷害母親、10歲兒子後，當警察面從4樓墜落，送醫不治。圖／民眾提供
苗栗竹南鬧區今晚發生家暴凶殺案，黃姓男子持刀傷害母親、10歲兒子後，當警察面從4樓墜落，送醫不治。圖／民眾提供

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