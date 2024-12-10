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長照悲歌 7旬翁抱病妻丟下14樓
新北市六十八歲邱姓婦人罹患水腦症臥病在床，生活無法自理，七十三歲林姓丈夫疑因長期照顧身心俱疲，昨天將妻子從十四樓住家窗戶丟下，邱婦當場死亡；林男犯案後到派出所自首，被依殺人罪送辦，檢方訊後聲押獲准。
這起人倫悲劇再度凸顯國內長照制度是否出現問題；新北衛生局說，該個案今年八月起申請長照服務，每周一到五每日上下午各一次由居服員陪伴、沐浴，假日每日一次協助；子女假日也會回來看顧媽媽，長照資源充足。前天居服員循例前往協助並未發現異狀，之前也未聽林男提起過照護壓力。
據了解，林男曾擔任建築師，與妻子育有二子一女，家庭經濟狀況良好，子女都已成家未同住；林男退休後購買新莊區某高級社區大樓十四樓，夫妻平時四處旅遊，愛拍攝花鳥。兩年多前邱婦罹患水腦症，就醫無法痊癒，並逐漸發生平衡感喪失、尿失禁、性格改變或智能障礙等症狀，身體每況愈下臥病在床。林男扛起照顧重擔，每天煮三餐餵食，照顧妻子起居。
今年八月起林男申請長照服務，居服員每天來家中陪伴及協助盥洗至少四小時，但邱婦執意只要丈夫照顧，不希望居服員介入，林男壓力日增。
昨天上午八時許，林男疑因承受不了壓力，將妻子從床上抱起，再走到客廳打開窗戶從十四樓丟下，邱婦墜落人行道全身骨折當場死亡。林男隨後步行至約兩分鐘路程的中平派出所自首，被警當場逮捕。
新北市社會局說，該案未有家暴通報、脆弱家庭通報紀錄或服務紀錄。警方調查林男子女平時不定期輪流回來探視，對於父親結束母親生命感到錯愕難過，但可以諒解。檢方認為林男說詞有必要進一步查證及比對，詢後依殺人罪嫌向法院聲押。
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