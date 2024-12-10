老老照顧悲劇 今年已8起

新北市新莊區昨傳長照悲歌，家庭照顧者關懷總會統計發現，今年累積類似悲劇共八人死亡。示意圖／AI生成 新北市新莊區昨傳長照悲歌，家庭照顧者關懷總會統計發現，去年發生十四件類似悲劇，今年截至昨天連同本案累積八人死亡，加害人均為男性，顯示男性在長照中所承受的壓力。

「看到發生這樣的事情，心中蠻難過的。」家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，原以為長照悲歌常發生在貧病交加家庭，但根本不是，每一個人都可能會發生類似事件，「沒有人是局外人」。

「當家庭照顧者扛不住時，應有隨時喊停的權利。」陳景寧說，國人應有正確認知，不應再強化「不照顧老人是罪惡」、「照顧途中不可以落跑」等觀念，否則悲劇不會停止，且手段只會愈來愈激烈；昨天如此激烈行為，只能用「瘋狂」二字形容。

衛福部長照司副司長吳希文表示，家中如有長照需求者，均可申請使用長照服務，減輕照顧者負擔，目前全國設有一三一處據點，服務內容包含到宅照顧技巧指導、轉介個別心理輔導、諮商服務，情緒支持等，另提供喘息服務。

吳希文說，家庭照顧者的支持服務是長照重要的一環，現行喘息服務包含社區式喘息服務、住宿式機構喘息服務及居家喘息服務等模式，目前許多日照中心提供喘息服務，如有需求，務必多加利用。

台灣老老照顧家庭愈來愈普遍，監察院前院長王建煊與失智妻子相依為命生活，他說自己照顧妻子過程並不痛苦，但他可以理解會發生「照顧殺人」的無力感，很多人早已心力交瘁，政府要正視這問題。