老盟：借鏡北歐 主動查高齡者需求

高齡者心理健康議題有必要提早發現、及早介入。示意圖／AI生成 新北市林姓老翁疑因照護壓力將妻子拋下樓死亡，林家經濟情況良好，三名兒女也有不錯工作，林男不曾求助，成為隱性高風險個案；老盟認為此案凸顯高齡者心理健康議題有必要提早發現、及早介入。

老盟秘書長張淑卿說，高齡化社會，高齡者心理健康議題是重中之重，這對夫妻可能在相互陪伴過程中，覺得無望、等死，萬念俱灰走了絕路。社會結構改變，鄰里互動系統變弱，許多長輩在照顧老伴過程中，可能面臨孤獨、抑鬱，卻不知道找誰傾訴。這時若能有一些社會參與，透過病友團體、宗教心靈寄託等，也許能幫助轉念。

林男建築師退休，曾有一定社經地位，三個兒女也分別在銀行業、醫藥業服務，家庭功能不錯，卻不曾對外求助，讓外界難以理解他內心的負荷及壓力，未能早一步遏止悲劇。

張淑卿說，北歐國家做法值得台灣借鏡，透過主動清查高齡者需求，讓相關單位早一點掌握高齡者生活壓力，提早介入關懷。

弘光科大老人福利與長期照顧事業系助理教授黃郁芯建議，有長照困擾家屬或照顧者，可善用社福團體諮詢管道，紓解壓力及情緒；政府可結合社福團體，到醫院、老人關懷據點推動生命教育，讓身兼照顧者的銀髮族，了解長照服務資源，可透過申請喘息服務，分擔照顧壓力。

黃郁芯說，都會區大樓多，各大樓管委會最清楚有無獨居老人或老老相顧個案，政府應加強連結社區大樓、里鄰長系統，打造長照通報網，發現有久病、老老相顧個案，可及時通報政府或社福團體介入，及早引進照護資源，降低悲劇的發生。

精神科醫師認為，替別人決定生命權的作法不理性，但每個人內心或多或少有一些私密想法，不想對家人或旁人吐露，這一事件對三個孩子衝擊大，後續關懷不能少。