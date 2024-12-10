女醫美麻醉亡 牛奶針惹禍

四十九歲女性日前接受電波拉皮時，突然意識不清、血氧不足，送醫不治。台北市衛生局昨前往醫美診所稽查，其內部設置標準均合格，另證實當天手術與麻醉皆為吳姓醫師一人執行，這部分是否違規，將發函衛福部確認。

台北市衛生局醫事管理科長陳怡龍表示，該名醫師使用第四級管制藥品「牛奶針」，屬於輕微舒眠手術，只要有醫師執照，即可執行，但為求慎重，將函文詢問衛福部。

診所強調，醫療過程皆遵守相關程序，對於該事件表達哀悼與不捨，將配合司法調查，協助家屬處理後續事宜。

台灣麻醉醫學會表示，目前「特管法」第廿五條規定削骨、中臉部、全臉部拉皮、大量抽脂、腹部整形、鼻整形、義乳植入的乳房整形、全身拉皮等手術，需麻醉醫師在場操作。但就算是醫美小手術，只要麻醉就有一定風險，建議納入正規麻醉規範。

衛福部長邱泰源表示，醫界有任何建議都可討論，對這起事件深表遺憾。