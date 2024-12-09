涉將病妻丟下14樓致死 新莊老翁羈押不禁見

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市新莊今天發生一起1名73歲林姓老翁，因不捨68歲邱姓妻子罹患水腦症久病，上午竟從住家14樓將妻子推下樓摔死的長照悲歌，導致68歲妻子當場死亡。林翁稍早被依殺人罪移送新北地檢署遭檢方聲押，法院裁定羈押不禁見。

據了解，林翁行凶後除了向警方自首，似乎也有自我放棄的傾向，即便被聲押仍不打算聘請律師，但因其涉犯為3年以上重罪，新北地院依法替他安排義務辯護人，最後法官認定他有相當理由足認有逃亡、串證及偽造證據的高度可能，裁定羈押。

林男與邱姓妻子結婚近40年，2人育有2子1女，子女目前都已在外成家並未與夫妻倆同住，曾經擔任建築師的林男退休後購買新莊區中平路一棟高級社區大樓14樓，與邱姓妻子同住，先前經常與愛妻四處旅遊。

不料邱妻2年多前罹患水腦症，身體狀況每況愈下長期臥病在床，林男獨自扛起照顧妻子的重擔，每天煮三餐餵食，照顧妻子起居；近期林男因身體不適，8月起林男向衛生局申請長照服務，居服員每天來家中陪伴及協助盥洗至少4小時。

林翁今天疑似不捨妻子未來辛苦，疑似一時情緒失控，竟將妻子自高樓推下，讓妻子一了百了，犯案後也立刻前往住家附近派出所，向警方自首。

林姓老翁涉嫌將邱姓妻子推下樓致死，新北地院依殺人罪裁定羈押。記者黃子騰／攝影
林姓老翁涉嫌將邱姓妻子推下樓致死，新北地院依殺人罪裁定羈押。記者黃子騰／攝影

自首 長照

延伸閱讀

澎湖望安鄉長涉貪羈押 縣府參議洪棟霖代理就任：為望安努力

新莊廟街人潮流失 市府推百年風貌整合計畫幫找定位

望安鄉長涉賄遭羈押 澎湖參議洪棟霖將代理鄉長9日就任

2024年人權新聞 柯P被羈押受關注

相關新聞

嘲諷「還活著喔？」母女遭詐輕生 北市警局長下令：受理警送懲戒法院

台北市一名婦人及其女兒昨被發現陳屍住處，遺書透露投資遭詐騙，報案卻被警察嘲諷「妳還活著喔？」北市警察局長李西河今下令，將...

家裡都是血！男砍殺母、子反鎖家門墜樓亡 10歲童報警

苗栗縣竹南鎮今晚9時許發生家暴凶殺案！36歲黃姓男子疑與母親發生激烈爭吵，過程中涉持刀砍殺母親及其10歲兒子；警方獲報後...

母女遭詐輕生…員警曾酸「怎還沒死？」記大過 蔣萬安怒令重新議處

內湖母女疑遭詐騙輕生，今傳出起因是向警方求助卻遭嘲諷「怎麼被騙」、「怎麼還沒死」等字眼，儘管內湖分局已對該警記大過調現職...

涉將病妻丟下14樓致死 新莊老翁羈押不禁見

新北市新莊今天發生一起1名73歲林姓老翁，因不捨68歲邱姓妻子罹患水腦症久病，上午竟從住家14樓將妻子推下樓摔死的長照悲...

女「電波拉皮」麻醉亡 北市稽查：麻藥、手術均吳醫師一人操作

一名女子日前下午在北市某診所進行電波拉皮療程，打完麻藥後卻意識不清、血氧不足送醫不治，北市衛生局今天前往診所稽查，現場設...

狠男持刀殺母砍子...婦人、男童被割頸 男子行兇後墜4樓

苗栗縣竹南鎮今天（9日）晚間發生一起家暴兇案！一名36歲黃姓男子疑因細故與母親發生激烈爭吵，過程中竟持刀砍殺母親及其10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。