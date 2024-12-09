嘲諷「還活著喔？」母女遭詐輕生 北市警局長下令：受理警送懲戒法院
台北市一名婦人及其女兒昨被發現陳屍住處，遺書透露投資遭詐騙，報案卻被警察嘲諷「妳還活著喔？」北市警察局長李西河今下令，將該警員移送懲戒法院審理，列優先汰除對象。
李西河表示，針對內湖警分局警員處理詐欺案缺乏同理心，且有極不當言行部分，深表痛心；責成分局全力協助家屬辦理後事，主動將該員函送地檢署偵辦及移送懲戒法院審理，並列為加強管考、優先汰除對象。
李西河說，成立專案小組積極溯源查察犯嫌，務求緝拿到案；為求策進，要求督察室以走動式管理及案例教育，前往各分局宣教及加強督導，並責令各分局務必引以為鑑，深入檢討受理報案態度及流程以精進。
內湖分局調查，婦人本月4日赴港墘派出所報案指被騙1200萬元，劉姓警員6日致電婦人約時間製作第2次筆錄時，言詞不當缺乏同理心，記1大過函送檢方查處，並向死者家屬致歉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言