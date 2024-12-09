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嘲諷「還活著喔？」母女遭詐雙亡 北市警局長下令：受理警送懲戒法院

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嘲諷「還活著喔？」母女遭詐輕生 北市警局長下令：受理警送懲戒法院

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

台北市一名婦人及其女兒昨被發現陳屍住處，遺書透露投資遭詐騙，報案卻被警察嘲諷「妳還活著喔？」北市警察局長李西河今下令，將該警員移送懲戒法院審理，列優先汰除對象。

李西河表示，針對內湖警分局警員處理詐欺案缺乏同理心，且有極不當言行部分，深表痛心；責成分局全力協助家屬辦理後事，主動將該員函送地檢署偵辦及移送懲戒法院審理，並列為加強管考、優先汰除對象。

李西河說，成立專案小組積極溯源查察犯嫌，務求緝拿到案；為求策進，要求督察室以走動式管理及案例教育，前往各分局宣教及加強督導，並責令各分局務必引以為鑑，深入檢討受理報案態度及流程以精進。

內湖分局調查，婦人本月4日赴港墘派出所報案指被騙1200萬元，劉姓警員6日致電婦人約時間製作第2次筆錄時，言詞不當缺乏同理心，記1大過函送檢方查處，並向死者家屬致歉。

台北市一名婦人及其女兒昨被發現陳屍住處，遺書透露投資遭詐騙。記者李奕昕／翻攝
台北市一名婦人及其女兒昨被發現陳屍住處，遺書透露投資遭詐騙。記者李奕昕／翻攝

內湖 李西河 詐騙 警察

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