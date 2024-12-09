母女遭詐輕生…員警曾酸「怎還沒死？」記大過 蔣萬安怒令重新議處

內湖母女疑遭詐騙輕生，今傳出起因是向警方求助卻遭嘲諷「怎麼被騙」、「怎麼還沒死」等字眼，儘管內湖分局已對該警記大過調現職，市長蔣萬安今主持治安會報有關心此案處理，並要警察局長李西河重新議處，並要警察同仁要有同理心。

北市政府發言人殷瑋表示，台北市政府今天下午治安會報後，市長蔣萬安有當面向警察局長李西河關心案情進度，因為此內湖母女死亡案跟詐騙有關，讓蔣萬安內心相當不捨與憤怒。

殷瑋提及，蔣萬安有向李西河說明，此內湖母女死亡案跟詐騙有關，因此要求，第一，過去這些年詐騙很猖獗，台灣人民對於層出不窮的詐騙案相當痛恨，要求警察局一定要努力打詐。

殷瑋指出，蔣萬安要求李西河叮嚀所有第一線員警同仁，一定要有同理心，因為同理心是公僕基礎，永遠要站在市民角度設身處地，為人民著想。

殷瑋提到，此案承辦員警在言語態度上的問題，警察局回報處理方式，包括記大過並調職，也直接交由檢方調查刑事責任。蔣萬安當場要求警察局，進一步審視此案，並重新議處。

殷瑋強調，蔣萬安要求警察局跟社會局保持橫向溝通，因為警政社政要密切合作，積極給予家屬支持。

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