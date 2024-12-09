翁抱病妻丟下14樓 家總首次發現長照悲劇1特殊現象

新北市新莊區73歲林男長期照顧68歲罹患水腦症的邱姓妻子，疑似身心俱疲，今天上午將妻子從床上抱起，從客廳14樓窗戶丟下，導致妻子當場死亡，犯案後到中平派出所自首，詢後被依殺人罪送辦，釀成這起長照悲歌。

「看到發生這樣的事情，心中滿難過的。」家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，相信大家看到這樣的事件，內心也是害怕的，令人害怕的原因是，原先以為會發生長照悲歌的人，往往是貧病交加的，但事實上根本不是如此，好像每一個人都可能會發生類似的事件，「沒有一個人是局外人」。

新北市新莊區73歲林男疑似不捨患水腦症的68歲妻子邱女，2個月前病情惡化成植物人，今早將邱女從住處推下，當場死亡，下午3時15分左右法師到場招魂。記者劉懿萱／攝影

依家總統計發現，去年發生長照悲歌的死亡案件共有14件，其中50多歲子女加害80多歲父母的有7件，80多歲父母加害50多歲子女的案件有3件，另4件為80歲長者加害80歲伴侶案件，其中加害人男女都有。

但今年截至今天，長照悲歌死亡案件數共為8件，其中7件為50多歲子女加害80多歲父母案件，另一件就是今天發生的老老照顧案件，歸類於80歲長者加害80歲伴侶的案件，而今年至今8件加害人清一色都是男性，「這應是第一次」，凸顯男性在長照中所承受的壓力。

陳景寧說，長照系統目前關注於被照顧者及照顧者兩大對象，在被照顧者方面，藉由專業人員的介入，提升醫療、照護品質，這都沒有問題，但在照顧者方面，外界不應期待他們是好的照服員，必要求承擔起家庭照顧責任，尤其是近年來男性照顧者比例逐年增加。

陳景寧指出，1996年時約近30年前，女性照顧者約占90%、男性約占10%，現在女性約降至60%，男性增加至40%，媳婦照顧者更降至10%以下，但如今50、60歲的男性完全沒有受過照護的訓練，又要如何成為家庭照顧者，社會不只應關心男性家庭照顧者，還必須給予教育、資源。

「當家庭照顧者扛不住的時候，應該有隨時喊停的權利。」陳景寧說，整個社會必須打開這樣的觀念，不應再強化「不照顧老人是罪惡」、「照顧途中不可以落跑」的觀念及文化，否則如此的悲劇不會停止，且手段只會愈來愈激烈，今天發生的如此激烈行為，只能用瘋狂來形容。

陳景寧說，對於民眾成為家庭照顧者前，應比照英國先進行評估，比如說今天是位建築師，有沒有具備好的照顧技巧，知不知道以後在照顧過程會遇到什麼事情，與本來的期待是退休後遊山玩水，可能完全不同，必須進行心理的準備跟評估後，才去決定要不要繼續成為照顧者。

陳景寧表示，未來於長照3.0規畫上，在重度患者照護應有更多的布建，同時不要忘了，長照不是一個資源問題，而是很多觀念必須突破跟改變的問題。

衛福部長照司副司長吳希文說，有長照需求者不論是老老照顧或家人照顧，應多鼓勵民眾申請使用長照服務，以減輕家庭照顧者的負擔，目前關於家庭照顧者的支持服務，目前全國有131處，服務內容包含到宅照顧技巧指導、轉介個別心理輔導、諮商服務，情緒支持等，同時提供喘息服務。

吳希文說，家庭照顧者的支持服務是長照重要的一環，現行喘息服務包含社區式喘息服務、住宿式機構喘息服務及居家喘息服務等模式，長照喘息服務係依失能者的失能等級，提供家庭照顧者支持服務，其給付額度每年為3萬2340元或4萬8510元，而目前許多日照中心提供喘息服務，依目前一國中學區一日照中心的涵蓋率已達87.9%，