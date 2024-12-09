正妹出國成詐團豬仔返台 白狼張安樂出手營救？警方：沒聽說過

高市21歲王姓女子上月6日與男閨密、國中同學葉姓男子出國，疑遭載往緬甸或寮國，傳訊請家人贖身後雙雙傳失蹤；王失聯前還發訊息「我要死了」，警方和外交部獲悉設法營救；今傳出王女還活著，已於本月2日低調返國，檢警將約談釐清事情真相。

王女本月2日獨自從泰國搭機返回桃園機場，有媒體報導，王女失聯期間，王父曾親自到白狼張安樂辦公室拜託，同時透過朋友的朋友，拜託張安樂協助營救女兒，當時辦公室的人曾允諾「會盡力而為，看能不能救回來，有能力救就盡量救」。

對此，偵辦王女失聯案件的新興警分局警方今晚表示，沒聽說過白狼張安樂出手營救王女回國一事。

據了解，王女傳出失蹤後，家屬報案，新興警分局警方發「入境告知」通知書給移民署，王女12月2日晚間搭機從泰國入境桃園國際機場，移民署查驗護照時發現王女是高雄警方要找的人，同步通知新興分局警方，警方才獲悉王女人還活著，且已平安返抵國門。

對於王女失聯前，曾傳訊家人付贖，原本說要匯3萬元泰達幣，約新台幣近100萬元贖身，後來又降為80萬元；是否因付贖金後，王女才被釋放，家屬也低調不願向警方透露。

至於和王女一起出國的葉男，並未和王女一起回國，似乎人還滯留泰緬一帶；據了解，王女已非第一次前往泰國，是否此行和詐團有關聯抑或是被當成豬仔的間接受害者，警方在王女回國後，曾嘗試聯繫，王女電話中聽起來精神狀況正常，但第一次通知她前來說明並未到案，警方將於近日再通知王到案說明，以釐清相關案情。

留著一頭長髮，大眼、瓜子臉、長相清秀的王姓女子，上月初疑因閨蜜一句「希望可以到泰國聚一聚」，6日受邀和閨蜜一起出國；未料，傳出一下機就遭人擄到疑似號稱緬甸東部最恐怖的泰昌園區，王曾隨手錄了園區畫面向男友求救，似乎想試圖逃跑，最後發的訊息定格在「我可能快要死了」，後即音訊全無。

警方接獲家屬報案，從曝光的王女和閨蜜在一起身影的監視畫面，查出原來閨密是身材壯碩、暱稱「Adju阿嘟」的男兒身，與王女同為21歲的國中同學葉姓男子，兩人交情好，因此聯袂出國。

警方調查，11月6日下午3時許，王姓女子由葉男騎機車載她回高雄市前金區住處，當時她穿著熱褲、T恤，上樓後不久下樓，未帶行李，與葉男一同搭計程車離開，當天傍晚5時搭機前往泰國。

據悉，王女出國前曾告訴家人，說11月6日和閨密要去泰國玩，不料，當天晚間王母便接到她傳Line訊息，說她被拿槍的人載到緬甸，又要轉車去寮國，她聯絡不到閨密，很害怕。